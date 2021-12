Twitter zeigt mit verschiedenen Top-Ten-Listen zum Jahresrückblick 2021, was die Menschen auf der Plattform bewegt hat. Neben Corona und der Bundestagswahl waren auch Netflix und diverse Fußballthemen von Interesse.

Von Elon Musk hätten es womöglich viele Menschen erwartet, dass er als Persönlichkeit Twitter dominiert. Dass auch Karl Lauterbach 2021 zu einer der wichtigsten Personen auf der Plattform avancieren würde, damit dürften weniger User gerechnet haben. Es ist Dezember, die Zeit der Jahresrückblicke. Und auch Twitter gibt nun in Form von verschiedenen Listen an, welche Personen, Hashtags, Brands und Tweets in diesem Jahr besonders populär und erfolgreich waren. Dabei zeigt sich: Twitter ist eine durchaus sehr politische Plattform – und Fußball kommt dort auch nie zu kurz.

Twitter blickt zurück: Corona, Bitcoin und Laschet ganz oben bei den Hashtags

Während sich das Jahr 2021 dem Ende nähert, stehen bei Twitter große Veränderungen an. Mitgründer und EX-CEO Jack Dorsey hat seinen Posten als Chef des Unternehmens verlassen. Auf ihn folgt Parag Agrawal. Diese Meldung hat die Top Hashtags etc. aber nicht mehr beeinflusst. Denn sie kam erst Ende November und Twitter hat für die Ermittlung der Top-Ten-Listen die Daten vom 1. Januar bis zum 15. November 2021 ausgewertet.

Ähnlich wie bei Google spielte die Coronapandemie auf der Plattform weiterhin eine große Rolle. Der Top Hashtag 2021 in Deutschland war #corona, gefolgt von #bitcoin und #laschet. In der Top Ten sind zudem Dauerbrennerthemen wie die Impfung vertreten. Auch die in diesem Jahr verabschiedete Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Bundestagswahl 2021 und der immer populärer werdende NFT-Trend sorgten für viel entsprechende Hashtag-Nutzung.

Die Top Ten Hashtags in Deutschland 2021, © Twitter

Armin Laschet hat es nicht nur in die Top Ten bei den Hashtags geschafft, sondern auch in die Top Ten der meistgenannten Persönlichkeiten in Deutschland. Über ihm auf dem Treppchen sind Entrepreneur-Superstar Elon Musk und der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu finden. Wie politisch Twitter tatsächlich ist, lässt sich auch an dieser Liste ablesen. Nur Elon Musk, Jan Böhmermann und MontanaBlack sind in dieser Top Ten kein Politiker:innen – wobei zumindest die ersteren mitunter auch politische Relevanz haben.

Die Top Ten der Persönlichkeiten in Deutschland 2021, © Twitter

Bei den meistgenannten Usern weltweit toppt Elon Musk die Liste vor Joe Biden und Narendra Modi. Auf dem vierten Platz landet zudem Ex-US-Präsident Donald Trump – dessen Twitter Account seit Anfang des Jahres gesperrt ist. Allerdings ist auch Donad Trump Jr. in der Liste vertreten.

Die Top Ten der Persönlichkeiten weltweit 2021, © Twitter

Top Emojis und Twitter als Spiegel der TV-Landschaft

Wenn ein Film, eine Serie oder eine Show im deutschen Fernsehen für Aufmerksamkeit sorgt, dann spiegelt sich das in der Regel auch auf Twitter wider. Die am häufigsten verwendeten Hashtags im Kontext von TV bezogen sich 2021 auf das Triell (beziehungsweise die Trielle) der Kanzlerkandidat:innen. Andere populäre Hashtags waren #euro2020, #eurovision und #Lanz. Wie sehr der Fußball und die Politik die deutsche Twitter-Landschaft beschäftigen, zeigen die weiteren Hashtags der Liste, darunter etwa #GERHUN (zur Spielpaarung Deutschland gegen Ungarn bei der Fußball-EM im Sommer) und #hartaberfair.

Die Top Ten der TV Hashtags in Deutschland 2021, © Twitter

Ob Fußball, Politik oder auch ein aktueller aufregender Post einer bekannten Persönlichkeit, Emotionen können all diese Dinge hervorrufen. Bei Twitter wird häufig mit Emojis reagiert. Oder ein Post wird direkt mit einem der beliebten Bildchen versehen. Das populärste Emoji ist das Gesicht mit Freudentränen, dicht gefolgt allerdings vom weinenden Gesicht.

Die Top Ten am häufigsten verwendeten Emojis in Deutschland 2021, © Twitter

Die meistgenannten Marken: Netflix ist auch auf Twitter eine Love Brand

Im Google-Jahresrückblick zeigte sich die Popularität des Streaming-Dienstes Netflix, da die Top Ten der Trendsuchanfragen nach Serien sich sämtlich auf Inhalte der Plattform bezog.

Google-Jahresrückblick 2021 Top Ten der Serien in Deutschland, © Google

Bei Twitter ist das Konto @NetflixDE der von Usern in Deutschland am meisten genannte Brand Account. Auf den Plätzen zwei und drei folgen @PlayStationDE und @Tesla. Nintendo, Fortnite und Xbox DACH schaffen es ebenfalls in die Top Ten und untermauern die Relevanz von Gaming-Themen auf der Plattform. Das Auftreten von Tesla und SpaceX dürfte darauf hindeuten, wie wichtig Twitter für deren Gründer Elon Musk ist, der auf der Plattform immerhin fast 66 Millionen Follower hat.

Die Top Ten am häufigsten genannten Marken-Accounts in Deutschland 2021, © Twitter

Top Tweets und Retweets: „It’s a new day in America“

Noch ein Beleg für Twitters politische Dimension ist die Auflistung der globalen Top Tweets des Jahres. Auf Platz eins rangiert hier ein Tweet von US-Präsident Joe Biden, der nach seiner Ernennung im Januar twitterte: “ It’s a new day in America“.