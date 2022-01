Der ehemalige US-Präsident plant mit der App Truth Social ein Netzwerk, das seinem Namen wohl eher nicht gerecht werden dürfte. Nun wurde erstmals ein potentielles Launch-Datum bekanntgegeben.

Auch, wenn es sich viele wünschen würden: Ganz wegzudenken aus der Social-Media-Welt wird der ehemalige US-Präsident Donald Trump wohl nicht sein. Nachdem er im Zuge des Sturms auf das Capitol im Januar 2021 von nahezu allen Social-Media-Kanälen gesperrt wurde, kündigte Trump im darauffolgenden Oktober an, ein eigenes Netzwerk namens Truth Social in Planung zu haben. Nun könnte die Idee tatsächlich zur Realität werden: So wurde das voraussichtliche Launch-Datum der App im App Store auf den 21. Februar 2021 gesetzt.

© Apple

Die Plattform soll ein Ort für die Anhänger:innen des Ex-Präsidenten sein, um sich über das auszutauschen, „was wirklich passiert“. Mit Blick auf die zahlreichen Fehlinformationen, die Trump vor, während und nach seiner Amtszeit verbreitete, muten der Name und die Beschreibung der App mehr als absurd an.

Trumps letzte Chance nach Sperrung auf Social Media

Hinter Truth Social steckt ein weiterer Versuch Donald Trumps, seine „alternativen Fakten“ an die Öffentlichkeit zu bringen. Die Gefahr, die hinter der potentiellen Verbreitung von Desinformationen durch die App steckt, sollte daher ernstgenommen werden. Bisherige Bemühungen Trumps, seine Social-Media-Relevanz zurückzugewinnen, scheiterten. So lief eine Klage gegen verschiedene Social-Media-Plattformen ins Leere, und auch die Verbreitung von Inhalten des kaum gelesenen Blogs des Ex-Präsidenten wurde von Twitter verhindert. Ob die App Truth Social zum gefährlichen Erfolg oder abermals zum Flop wird, dürfte sich ab dem Launch voraussichtlich im kommenden Monat zeigen.