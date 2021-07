Die Beziehung zwischen Donald Trump und den Tech-Konzernen als angespannt zu bezeichnen, wäre untertrieben. Der ehemalige US-Präsident ging während seiner Amtszeit bereits gegen Facebook, Twitter und Co. vor, weil diese seiner Meinung nach die Meinungsfreiheit untergraben würden. Aber auch wirtschaftliche Interessen führten dazu, dass die verschiedenen Social-Plattformen kein leichtes Spiel in den USA hatten. Das beste Beispiel: Die Debatte um die Verbannung TikToks aus den USA.

Jetzt geht der Konflikt in die nächste Runde, denn Trump klagt gegen Facebook, Twitter und Google. Er fordert, dass die Sperrung seines Accounts zügig aufgehoben wird. Der 75-Jährige wurde nach den Aufruhen in Washington, D.C. im Januar 2021 von nahezu allen Social-Media-Plattformen verbannt. Facebook verkündete, dass die Sperre bis mindestens 2023 bestehe bleiben wird. Der Kurznachrichtendienst Twitter will das Profil des ehemaligen Staatsoberhaupts gar nicht wieder aktivieren. Und auch Googles Videoplattform YouTube verbannte Trump und lässt diesen auf unbestimmte Zeit nicht wieder zurückkehren. Genau dagegen klagt Donald Trump nun – und wieder beruft er sich auf den ersten Zusatzartikel der US-amerikanischen Verfassung. Dieser schützt die Redefreiheit in dem Land. Der 45. US-Präsident sieht diese durch die Sperre allerdings stark eingeschränkt.

Neben der angeblichen Beschneidung der Redefreiheit, führt Trump in der Klageschrift ebenfalls an, dass beispielsweise sein YouTube Channel ein wichtiges Instrument sei, um die Bevölkerung zu informieren. Schließlich hätten sich viele News Publisher auf die geposteten Videos des ehemaligen US-Präsidenten für ihre Berichterstattung berufen. In der Anklage heißt es:

After his inauguration as President in January of 2017, Plaintiff’s [Trump’s] YouTube Channel became an instrument of his presidency. By virtue of the way he used his channel, Plaintiff’s messages became an important source of news and information about the government,

as did his followers’ comments associated with Plaintiff’s posts. Plaintiff’s channel became a public forum for speech by, to, and about government policy.