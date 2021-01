Twitter, Instagram, Facebook und Snapchat sperrten die Accounts von Donald Trump, nachdem eine Gruppe seiner Anhänger:innen gewaltsam in das Capitol in Washington, D.C. eingedrungen ist. YouTube, Facebook und Twitter löschten darüber hinaus ein Video, in dem sich Trump an die Unruhestifter:innen wendete. In dem Clip bat er die Eindringlinge zwar nach Hause zu gehen, behauptete aber weiterhin, dass die Demokraten bei der US-Präsidentschaftswahl betrogen hätten. Facebooks VP of Integrity, Guy Rosen, schrieb dazu auf Twitter:

This is an emergency situation and we are taking appropriate emergency measures, including removing President Trump's video. We removed it because on balance we believe it contributes to rather than diminishes the risk of ongoing violence.

Auch YouTube entfernte das Video von der Plattform, da ein Verstoß gegen die Richtlinien zu der Verbreitung von Desinformationen bezüglich der US-Präsidentschaftswahlen vorliege. Allerdings könne der Clip weiterhin von anderen Accounts gepostet werden, so die Video-Plattform.

Auch Twitter entfernte das Video des amtierenden US-Präsidenten. Trump wendete sich in dem Clip an seine Anhänger:innen und sagte:

I know your pain, I know you’re hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now… This was a fraudulent election, but we can’t play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you, you’re very special.