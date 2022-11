Laut einer Umfrage des Pew Research Centers schreibt die Mehrheit der befragten Jugendlichen Social-Plattformen die Vertiefung der Verbindungen und die Bereitstellung eines Unterstützungsnetzwerks zu, während nur ein überraschend geringer Anteil die negativen Auswirkungen und den Druck anerkennen, die mit der Nutzung sozialer Medien einhergehen können. Die Studie wurde mit Teenagern in den USA im Alter von 13 bis 17 Jahren vom 14. April bis 4. Mai 2022 durchgeführt.

Acht von zehn Teenagern gaben an, dass sie sich durch die Nutzung von Social-Plattformen stärker mit dem verbunden fühlen, was im Leben ihrer Freund:innen vor sich geht. 71 Prozent erklärten im Rahmen der Untersuchung, dass sie durch ihre Social-Nutzung das Gefühl haben, einen Ort zu haben, an dem sie ihre kreative Seite zeigen können. Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass 67 Prozent der jugendlichen Social-Media-Nutzer:innen der Meinung sind, dass ihnen soziale Plattformen „das Gefühl geben, Menschen zu haben, die sie in schwierigen Zeiten unterstützen können.“

Insgesamt beurteilen 32 Prozent der befragten Teenager die Wirkung von Social Media überwiegend positiv. Nur neun Prozent schätzen ihre bisherigen Social-Erfahrungen als negativ ein. Die Mehrheit (59 Prozent) der Befragten gab jedoch an, dass ihre Social Media Experience bislang weder eine positive noch negative Wirkung auf sie hatte. Die Teenager, die die Wirkung von Social Media auf auf sich selbst als überwiegend positiv anerkennen, erklärten die Aufrechterhaltung von Freundschaften, den Aufbau von Verbindungen oder den Zugriff auf Informationen als Hauptgründe.

Die Analyse zeigt jedoch, dass Mädchen eher unter der Nutzung von Social-Media-Plattformen leiden. Denn insgesamt gaben mehr Mädchen als Jungen an, sich von negativen Ereignissen auf sozialen Medien überwältigt oder schlechter zu fühlen.

Pew Research erklärt:

When asked how often they decide not to post on social media out of fear of it being using against them, older teen girls stand out. For example, half of 15- to 17-year-old girls say they often or sometimes decide not to post something on social media because they worry others might use it to embarrass them, compared with smaller shares of younger girls or boys.