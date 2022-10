User sollen mithilfe dieser mehr Kontrolle im Rahmen ihrer In-App-Erfahrungen erhalten. Zu den neuen Funktionen gehören laut Mosseri Nudges, also eine Art Benachrichtigung, die Usern angezeigt wird, wenn sie im Begriff sind, an einer bereits negativ konnotierten Interaktion im Rahmen von Kommentaren teilzunehmen sowie das Hidden Words Feature, das eine automatisierte sowie individuelle Sperre einzelner Wörter ermöglicht. Dazu kommt eine erweiterte Sperroption.

Instagram fügt eine neue Erinnerungsaufforderungen für Direct Messages mit dem Appell zu mehr Freundlichkeit hinzu. Adam Mosseri erklärt in seinem Tweet:

Nudges just ask you to take a break when you’re engaging with someone in comments oder DMs and it looks like things might be getting a little bit tense. But sometimes it’s just best to walk away. So they’re an improvement to nudget when you message any creator and also when you’re engaging with comments that look like they might be nasty.