TikTok erhöht das Mindestalter für LIVE Hosts auf 18 Jahre und ermöglicht es Creatorn, Live-Inhalte nur für Erwachsene zu veröffentlichen.

Erst kürzlich offenbarten Ofcom-Studienergebnisse, dass 32 Prozent der Minderjährigen in Großbritannien über ihr Alter lügen, um Inhalte für Erwachsene auf sozialen Netzwerken sehen zu können. Solche Erkenntnisse bestärken die Kritik an unzureichenden Maßnahmen großer Social-Plattformen im Bereich Child Safety.

TikTok hat kürzlich einen weiteren Schritt hin zu mehr Sicherheit auf der Entertainment-Plattform in diesem Kontext unternommen: Die ByteDance-Tochter kündigte ein aktualisiertes LIVE-System an, dass Minderjährigen das Hosten von Live Streams untersagt. Zusätzlich möchte TikTok LIVE Creatorn ermöglichen, Inhalte zu hosten, die sich ausschließlich an Erwachsene richten. On top launcht das Unternehmen eine weitere Sicherheitsoption sowie eine Multi-Guest-Funktion für Live Streams.

So möchte TikTok die Sicherheit für Minderjährige erhöhen

In einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag kündigte TikTok verschiedene Änderungen für die Live-Stream-Funktionen auf der Plattform an, etwa New-Age-Gating-Methoden und neue Creator Tools. Derzeit können alle User mit mindestens 1.000 Followern und einem Alter ab 16 Jahren Live Streams auf TikTok starten. Das soll sich ab dem 23. November ändern: das Mindestalter für Live Streams soll ab dann auf 18 Jahre erhöht werden. Außerdem können Nutzer:innen ab 18 Jahren Geld an Creator spenden und Spenden empfangen; die Spendenfunktion stellt eine Monetarisierungsmöglichkeit auf der Entertainment-Plattform dar. Auch Instagram entwickelt den Prototyp „Gifts“, der TikToks Spenden-Tool stark ähnelt. TikTok erklärt in dem Beitrag:

To protect our users and creators and support their well-being, we constantly work to evolve the safeguards we put in place.

Um die Sicherheit für Minderjährige auf TikTok noch weiter zu verbessern, möchte die ByteDance-Tochter bald Hosts die Möglichkeit geben, Live Streams nur für Erwachsene zu launchen. Das könnten etwa Comedy-Auftritte sein, die Content für Erwachsene beinhalten oder Diskussionen über Dating und dergleichen, die für Kinderaugen und -ohren weniger geeignet sind.

Multi-Guest-Funktion und Sicherheitserinnerungen für TikTok LIVE Creator

TikTok kündigte außerdem zusätzlich zu den neuen Sicherheits-Updates weitere Tools für Creator an, die Live Streams auf der Plattform hosten. Zum einen sollen diese jetzt mit bis zu fünf weiteren Hosts gemeinsam live gehen können – inklusive verschiedener Layout-Optionen. Zum anderen soll die Keyword-Filterfunktion für Live Streams verbessert werden. Denn LIVE-Ersteller:innen können über TikToks Keyword-Filter-Tool Kommentare einschränken, die sie für unangemessen halten. Die aktualisierte Version beinhaltet, dass Personen eine Erinnerung inklusive neuer Keyword-Optionen erhalten, die sie optional zu ihrer Filterliste hinzufügen können. Hierzu filtert das Tool die Inhalte, die Hosts am häufigsten aus Live Streams entfernen und schlägt diesen im nächsten Schritt ähnliche Wörter vor, die ebenfalls optional gefiltert werden können.

Sicherheitserinnerungen für LIVE-Ersteller:innen, © TikTok

TikTok LIVE entwickelt sich immer mehr zu einem zentralen Bestandteil auf der Entertainment-Plattform. Denn Creator nutzen die Videooption, um Nutzer:innen zu erreichen und Brands erkennen darin eine potenziell lukrative Einnahmequelle. Vor kurzem berichtete Rest of World, dass der Mutterkonzern ByteDance bereits mit Influencer-Agenturen zusammenarbeitet, um Creator für das lukrative Hosten von Live Streams zu schulen. Laut des Berichts ist es gängig, dass sich Creator und Agenturen beispielsweise die Spendeneinnahmen teilen.