Eine Studie von IROIN offenbart: Influencer Marketing ist in allen Branchen angekommen – insbesondere KMU setzen auf die Marketing-Disziplin. Die Verantwortlichen sind vor allem junge Frauen.

Influencer Marketing ist für viele Unternehmen zu einem festen Bestandteil im Marketing-Mix geworden. Das zeigt eine Studie des Software-Unternehmens IROIN, welches sich auf Influencer Marketing spezialisiert hat. Für die Studie wurden 174 Marketing-Verantwortliche in der DACH-Region befragt. Ganze 119 Teilnehmende gaben an, aktiv Influencer Marketing zu betreiben. Weitere Ergebnisse der Studie haben wir dir im Folgenden zusammengefasst.

Von der Agentur ins Unternehmen

Bislang war Influencer Marketing eine Disziplin, die von vielen Brands klassischerweise an Agenturen ausgelagert wurde. Dieser Trend scheint sich nun umzudrehen: Die im Rahmen der Studie befragten Verantwortlichen gaben überwiegend an, Influencer Marketing im Unternehmen selbst zu betreiben. So führen 54 Prozent eine eigene Influencer-Marketing-Abteilung. Etwa ein Drittel gab an, Influencer-Marketing-Aktivitäten an Agenturen auszulagern.

Die Ergebnisse der Studie zeigen zudem, dass Influencer Marketing eine vor allem von Frauen betriebene Disziplin ist. So sind sieben von zehn der Verantwortlichen für Influencer Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiblich. Bei der Nutzung unterstützender Software Tools in diesem Bereich ist die Differenz noch extremer. Hier liegt der Anteil der Frauen bei 79 Prozent.

Auch mit Blick auf die Altersstruktur sticht eine Gruppe als besonders aktiv hervor: 59 Prozent der Expert:innen für Influencer Marketing im DACH-Raum sind zwischen 16 und 39 Jahren alt. Damit ist Influencer Marketing nicht nur eine überwiegend weibliche, sondern auch eine junge Disziplin. Bei den Tool-Nutzer:innen liegt der Anteil dieser Altersgruppe sogar bei 76 Prozent.

In diesen Branchen kommt Influencer Marketing zum Einsatz

Ein überraschendes Ergebnis der Studie: Influencer Marketing wird insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen betrieben. Ganze 80 Prozent dieser setzen auf die Marketing-Disziplin. Darüber hinaus kommt Influencer Marketing in zahlreichen Umfeldern zum Einsatz. Insbesondere die Industrien Konsumgüter (50 Prozent), FMCG (Fast Moving Consumer Goods, 32 Prozent) und E-Commerce (25 Prozent) stechen heraus. Moritz Wasserek, CEO von IROIN, kommentiert die Ergebnisse der Studie wie folgt:

Die Ergebnisse zeigen sehr deutlich, dass Influencer-Marketing sich von einer experimentellen Disziplin zu einem festen Bestandteil des Marketingmix von Unternehmen und Agenturen entwickelt. Marketing wird vielseitiger, aber auch komplexer. Damit sehen wir umso mehr den Bedarf, Influencer-Marketing-Aktivitäten mit guten Software-Lösungen zu unterstützen. Automatisierung gehört genauso dazu wie das Zusammenführen einzelner Prozesse auf einer einzigen, integrativen Plattform.

