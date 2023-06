Spotify Plans New Premium Tier, Expected to Include HiFi Audio The “Supremium” plan will be introduced later this year https://t.co/ZV0hiqjsvG

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Schweden möchte so vermutlich mehr Umsatz erzielen und Investor:innen beruhigen, die höhere Preise für das Streaming-Angebot fordern. Laut Personen, die mit Spotifys Plänen vertraut sind, wird die neue Stufe intern „Supremium“ genannt. Das teurere Premiumabonnement wurde erstmals im Februar 2021 als „Spotify HiFi“ angekündigt, wurde jedoch binnen zwei Jahren noch nicht eingeführt – jetzt soll es aber kommen; und zwar noch in diesem Jahr. Zunächst soll das Abonnementmodell allerdings nur in Märkten außerhalb der USA gelauncht werden. Im März bestätigte Spotify-Co-Präsident Gustav Söderström gegenüber The Verge, dass „Spotify HiFi“ immer noch auf dem Weg sei. Er erklärte:

We announced it, but then the industry changed for a bunch of reasons.

Im März erklärte er in einer Folge von Decoder außerdem:

We are going to do it, but we’re going to do it in a way where it makes sense for us and for our listeners. The industry changed and we had to adapt. We want to do it in a way where it works for us from a cost perspective as well. I’m not allowed to comment on our label agreements, nor on what other players in the industry did, for obvious reasons,

So teuer soll Spotifys neue Premiumstufe werden

Über die Preisgestaltung von „Spotify HiFi“ wurde in den Jahren seit der Ankündigung viel spekuliert, insbesondere nachdem die Konkurrenzunternehmen Amazon Music und Apple Music damit begonnen hatten, Streaming in Lossless-Audio-Qualität standardisiert und ohne zusätzliche Kosten anzubieten. Bloomberg berichtet, dass Spotify die Veröffentlichung von „Spotify HiFi“ nach den Ankündigungen von Amazon und Apple verzögert habe. In einer per E-Mail an The Verge gesendeten Erklärung sagte Spotify-Sprecherin Laura Pezzini:

At Spotify, we are constantly iterating and ideating to improve our product offering and offer value to users. But we don’t comment on speculation around possible new features and do not have anything new to share at this time.

Im Oktober vergangenen Jahres deutete eine Spotify-Umfrage darauf hin, dass das Unternehmen erwägt, für die HiFi-Audiofunktion im Rahmen eines „Platinum“-Plans 19,99 US-Dollar zu verlangen. Diese deutet außerdem darauf hin, dass das Unternehmen den Zugang zu Hörbüchern in das Abonnement einbeziehen könnte. Derzeit kostet ein Einzelabonnement der aktuellen Premiumstufe von Spotify in den USA 9,99 US-Dollar (in Deutschland kostet es 9,99 Euro), während Apple und Amazon die Preise ihrer Standardstufen auf 10,99 US-Dollar (in Deutschland: 10,99 Euro für Apple Music und 10,99 Euro für Kund:innen ohne Prime-Mitgliedschaft für Amazon Music Unlimited) erhöht haben.

Hörbucher als Teil des neuen Spotify-Premiumabonnements

Bloomberg berichtet außerdem, dass Spotify erwägt, den Zugang zu Hörbüchern ab Oktober in den USA in der aktuellen Premiumstufe zu bündeln, in anderen Märkten möglicherweise schon früher. Der Zugriff könnte auf eine bestimmte Anzahl von Hörbuchstunden oder eine bestimmte Anzahl von Titeln angeboten werden. Spotify bietet bereits Hörbücher an, diese werden jedoch derzeit einzeln verkauft.

