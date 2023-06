Im Vergleich: Sowohl Facebook als auch Instagram erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit, doch TikTok überzeugt sowohl als News- als auch als Entertainment-Quelle immer mehr User und gewinnt somit weiterhin an Einfluss. Vor diesem Hintergrund setzen auch immer mehr Publisher auf TikTok, um mit News-Inhalten jüngere Zielgruppen zu erreichen – und, um Fake News auf der Plattform entgegenzuwirken.

Facebook ist im Vergleich mit anderen Plattform als Nachrichtenquelle weniger beliebt: Nur 28 Prozent der Menschen gaben an, in diesem Jahr über die Plattform auf Nachrichten zugegriffen zu haben, verglichen mit 42 Prozent im Jahr 2016. Im Bericht heißt es:

Facebook remains the most important network (aggregated across 12 countries) at 28%, but is now 14 points lower than its 2016 peak (42%). Facebook has been distancing itself from news for some time, reducing the percentage of news stories people see in their feed (3% according to the company’s latest figures from March 2023), but in the last year it has also been scaling back on direct payments to publishers and other schemes that supported journalism. The growth of YouTube as a news source is often less noticed, but together with the rise of TikTok demonstrates the shift towards video-led networks.