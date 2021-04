Amazon stärkt seine Marktmacht im Online-Versandhandel, E-Commerce-Markt und Cloud-Bereich weiter. Das Unternehmen konnte den Umsatz im ersten Quartal 2021 Year-over-Year um 44 Prozent auf satte 108,5 Milliarden US-Dollar steigern. Zum Vergleich: Die Markterwartung für den Quartalsumsatz bei E-Commerce-Größe Zalando liegt bei knapp über 2,2 Milliarden Euro. Doch die Entwicklung beim Gewinn und Gewinn pro Aktie spiegelt den enormen Erfolg Amazons noch deutlicher wider. Denn der Reingewinn stieg YoY von 2,5 auf 8,1 Milliarden US-Dollar an. Zudem wurde der Gewinn pro Aktie im gleichen Zeitraum von 5,01 auf 15,79 US-Dollar erhöht.

Amazon generierte 57,5 Milliarden US-Dollar Umsatz über Produktverkäufe und rund 51 Milliarden US-Dollar über die eigenen Services. Besonders auffällig bei den aktuellen Quartalszahlen ist wieder ein starker Anstieg beim Umsatz mit der Cloud-Sparte. AWS konnte in diesem Bereich von 10,2 auf 13,5 Milliarden US-Dollar wachsen. Wie wichtig der Bereich für das Geschäft ist, zeigt besonders der Gewinn von über vier Milliarden US-Dollar.

Auch der Bereich „Other“ wuchs in Sachen Umsatz YoY um 73 Prozent auf 6,9 Milliarden US-Dollar an. Diese Sektion generiert Einkünfte fast ausschließlich über Advertising. Das Werbegeschäft des Online-Riesen läuft demnach immer besser. Es liegt beinah gleichauf mit den Einnahmen aus Subscription Services (vor allem Amazon Prime), die in Q1 für 7,6 Milliarden US-Dollar Umsatz sorgten.

Mit Amazon Prime Video und den Amazon Studios kann das Unternehmen auf Film- und Serienproduktionen zurückgreifen, um Abo-Kund:innen zu binden. Beide Bereiche gewinnen immer mehr Renommee und insbesondere Zuschauer:innen. Amazon CEO Jeff Bezos erklärt:

Two of our kids are now 10 and 15 years old—and after years of being nurtured, they’re growing up fast and coming into their own. As Prime Video turns 10, over 175 million Prime members have streamed shows and movies in the past year, and streaming hours are up more than 70% year over year. Amazon Studios received a record 12 Academy Award nominations and two wins.