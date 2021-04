Die Coronapandemie schadet dem Konzern hinter Google, Alphabet, kaum. Womöglich hat sie das Geschäft und die Umsätze in den starken Geschäftsbereichen Search, Cloud und YouTube sogar befeuert. Wie stark die Entwicklung tatsächlich ist, zeigt nicht nur ein Blick auf das prozentuale Wachstum: Der Unternehmensumsatz ist im Vergleich zum Vorjahresquartal um 34 Prozent gestiegen, der Gewinn hat sich von 6,8 auf 17,9 Milliarden US-Dollar deutlich mehr als verdoppelt. Auch ein Vergleich mit den Quartalszahlen aus Q4 2020 offenbart, wie gut Alphabets Geschäft läuft. Denn im letzten Quartal des vergangenen Jahres – und Q4 ist im Vergleich mit Q1 das grundsätzlich deutlich stärkere – lag der Umsatz mit 56,9 Milliarden US-Dollar nur knapp über dem nun verbuchten. Zum Erfolg trugen neben YouTube oder dem Cloud-Geschäft auch Bewertungsgewinne aus Investitionen bei.

Googles und Alphabets CEO, Sundar Pichai, findet erklärende Worte für den Erfolg von Alphabet bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen:

Over the last year, people have turned to Google Search and many online services to stay informed, connected and entertained. We’ve continued our focus on delivering trusted services to help people around the world. Our Cloud services are helping businesses, big and small, accelerate their digital transformations.