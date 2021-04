Die jüngst vorgestellten Quartalszahlen von Microsoft übertrafen die Erwartungen der Wall Street. 41,7 Milliarden US-Dollar Umsatz und 15,5 Milliarden US-Dollar Gewinn im ersten Quartal sprechen eine deutliche Sprache. Insbesondere das Cloud-Geschäft trägt zum großen Erfolg des Unternehmens bei, während auch die Gaming-Sparte rund um Xbox dank der Pandemie ein besonders großes Umsatzplus verbuchen konnte. Die Aktie von Microsoft verlor im nachbörslichen Handel dennoch zunächst an Wert.

Jahrelang war Microsoft Windows der wichtigste und einträglichste Geschäftsbereich des Unternehmens. Inzwischen ist es die Cloud-Sparte. Das Umsatzwachstum von Azure lag in Q1 bei 50 Prozent. Der Umsatz des Bereichs Intelligent Cloud insgesamt betrug 15,1 Milliarden US-Dollar. Satya Nadella, CEO von Microsoft, gab zum Quartalsbericht an:

Over a year into the pandemic, digital adoption curves aren’t slowing down. They’re accelerating, and it’s just the beginning. We are building the cloud for the next decade, expanding our addressable market and innovating across every layer of the tech stack to help our customers be resilient and transform.