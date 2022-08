Noch in diesem Jahr wollte Netflix den Nutzer:innen und potentiellen Neukund:innen ein günstigeres Abonnement anbieten. Dafür wird bei dieser Variante dann Werbung integriert. Jetzt berichtet Bloomberg allerdings, dass das werbegestützte Modell erst Anfang 2023 auf den Markt kommen wird. Außerdem schreibt Tech-Experte Mark Gurman in seinem Artikel, dass diese Variante eine sehr populäre Funktion des aktuellen Angebots vermissen lassen dürfte. Denn der Code in der App deutet darauf hin, dass das günstigere Abonnement keine Downloads und damit keine Offline-Rezeption ermöglicht. So könnte Netflix User dazu animieren wollen, sich eher für das Premiumabonnement zu entscheiden – dessen Preis möglicherweise erneut angehoben wird.

Als sich Netflix im Laufe dieses Jahres endlich dazu durchgerungen hat, doch Werbung auf der Plattform zu integrieren, klang das wie eine gute Nachricht für viele Streaming Fans. Denn die Abonnementoptionen von Netflix sind vergleichsweise teuer, die Basisversion gibt es zwar für 7,99 Euro im Monat, die Premiumvariante aber kostet bereits 17,99 Euro monatlich. Da Netflix Anfang 2022 mit einem User-Rückgang zu kämpfen hatte, entschied man sich beim Unternehmen, doch Werbung zu integrieren, um Menschen mit einem günstigeren Angebot zu locken. CEO Reed Hastings erklärte im Video-Call zu den Quartalszahlen Anfang des Jahres:

Those who have followed Netflix know that I have been against the complexity of advertising and a big fan of the simplicity of subscription. But as much as I am a fan of that, I am a bigger fan of consumer choice, and allowing consumers who would like to have a lower price and are advertising-tolerant to get what they want makes a lot of sense. That’s something we’re looking at now, we’re trying to figure out over the next year or two. But think of us as quite open to offering even lower prices with advertising as a consumer choice.