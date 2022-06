Bisher hatte das Unternehmen stets eine kostenlose Nutzung versprochen. Sogar „forever“, wie es in der englischsprachigen Version beim Start hieß. Doch die Meldung über ein Premium-Abonnement wurde kürzlich offiziell bestätigt. Auf dem Telegram Channel von Pavel Durov, dem Product Manager, CEO und Gründer der App, teilt Durov regelmäßig News, Informationen und „Thoughts“. Bezüglich Telegram Premium erklärt er:

While our experiments with privacy-focused ads in public one-to-many channels have been more successful than we expected, I believe that Telegram should be funded primarily by its users, not advertisers. This way our users will always remain our main priority.