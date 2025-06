Außerdem berichtet Android Authority von der Entwicklung und weist dabei auch auf die Betaversion der Android App für Gemini hin. In ihren Beispielaufnahmen ist auch die Logoversion Geminis im Chat Interface bereits mit der Google-Farbpalette versehen worden. Das Team des Publishers erwähnt jedoch, dass diese Anpassungen noch nicht für alle User in der Standard-App live zu sehen sind. Erst nach und nach sollen diese umfassend ausgerollt werden. Wir werden ebenfalls ein Auge darauf haben.

Ausweitung des AI Mode: Erst Indien, dann Europa?

Googles Stern-Icon, das für Gemini steht, finden User inzwischen vielfach in der Suche, wenn sie AI Overviews sehen. Neuerdings werden diese KI-Ergebnisse von Googles leistungsfähigstem Modell bisher, Gemini 2.5 in einer auf die Suche zugeschnittenen Version, unterstützt und für noch bessere Ergebnisse optimiert. Die AI Overviews werden nach dem umfassenden Roll-out in diesem Jahr inzwischen über 1,5 Milliarden Menschen angezeigt. In Deutschland sind sie ebenfalls sehr präsent. Und zuletzt hat Google den Roll-out in über 200 Ländern und mehr als 40 Sprachen (darunter Arabisch und Chinesisch) bekanntgegeben.

Doch mit dem AI Mode steht darüber hinaus eine weitere KI-gestützte Suchfunktion bereit, die das Nutzungsverhalten der User stark verändern dürfte. Diese ausführliche KI-Suchfunktion mit Chat-Kontext, ausführlichen Antworten und dem hochfunktionalen KI-Modell Gemini 2.5 im Hintergrund wurde von Google zuletzt massiv gepusht. In den USA wird sie bereits zahlreichen Usern angezeigt, künftig auch mit Ads. Denn Werbung wird bereits in den AI Overviews und im AI Mode integriert – allerdings noch nicht in Europa. Dort ist der AI Mode bisher noch nicht angekommen. Allerdings ist er in den USA jetzt schon außerhalb der Google Labs zu sehen. Und in Indien wurde er jüngst ebenso eingeführt. Googles Hema Budaraju, Vice President für Product Management und Search, erklärt dazu:

Imagine being able to ask whatever’s on your mind, even a question that’s very complex or multi-layered, and in an instant, receiving a comprehensive, AI-powered response that unpacks the topic using advanced reasoning, complete with essential details and links to explore. Now, you can experience this firsthand with AI Mode, our most powerful AI search experience yet […].

In Indien können User den AI Mode auf Englisch nutzen und komplexe Fragen auch multimodal beantworten lassen. Der Roll-out in weiteren Regionen soll in den kommenden Monaten folgen. Beim AI Mode gibt es bereits die Google-Farbpalette im Layout – samt Farbverlauf.

Google selbst hat auf die Layout-Änderung in der Gemini App nicht offiziell hingewiesen. Doch die Verfügbarkeit des neuen Logos auch bei uns deutet darauf hin, dass die Anpassung bald umfassend vorgenommen wird und nicht mehr im reinen Experimentierstadium ist.