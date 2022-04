Gemeinsam mit dem Unternehmen Jameson, einer irische Destillerie und Whiskey Brand, hat Pinterest ein sogenanntes „Colour Takeover“ realisiert. Jamesons neuer Whiskey mit dem Namen Orange wird dabei ganz oben bei den Suchanfragen zu „Orange“ in der App angezeigt.

User, die nach orangenen Nägeln oder Kerzen suchen, erhalten somit Werbung für Whiskey – das wirkt auf den ersten Blick nicht unbedingt sinnvoll und zielführend. Doch eventuell besteht eine inhärente Verbindung zwischen Farbpräferenzen und Produkten, die mit dieser Farbe korrelieren, auch wenn keine spezielle Nachfrage zu letzterem besteht.

Pinterest erklärt, dass die Kampagne „Pinner durch einzigartige kontextbezogene Umgebungen und Gelegenheiten erreichen wird“ und erläutert darüber hinaus (gesehen auf SocialMediaToday):

There are 16M+ searches for the word ‚orange‘ annually on Pinterest, and citrus flavor profiles, particularly orange, are high appeal amongst spirits drinkers. People come to Pinterest to plan and be inspired, making this collaboration one that allows the curious spirit drinkers to encounter a whiskey-forward taste with a unique orange twist. Through surprise and delight discovery, the partnership will introduce the new orange flavored whiskey to appear in searches like ‚Orange aesthetic‘, ‚Orange Chicken‘, and ‚Orange nails‘.