Ist Content auch 2021 noch King? The Digital Bash – Content Marketing

Wie hat sich das Content Marketing in den vergangenen Jahren verändert? Und was kommt auf Marketer 2021 zu? Hol dir Antworten auf diese und weitere spannende Fragen bei The Digital Bash – Content Marketing. Sichere dir jetzt dein kostenloses Ticket.

Einmal King, immer King? Content Marketing gilt immer noch als die zentrale Strategie, um potentielle Kund:innen zu erreichen. Bei der Hülle und Fülle an angebotenen Informationen und Entertainment-Inhalten ist es allerdings schwer, die Aufmerksamkeit der User auf das eigene Unternehmen zu ziehen. Viele Marketer fragen sich daher, wie wird erfolgreiches Content Marketing in Zukunft aussehen? Und welche Trends können Advertiser im Jahr 2021 erwarten? Unsere Experten setzten sich bei The Digital Bash – Content Marketing am 11. Februar ab 9:30 Uhr genau mit diesen und weiteren Fragen auseinander.

The Digital Bash – Content Marketing: Das sind unsere Experten Den Anfang macht Christoph Reisch, Sales Specialist Sitecore Content Hub. Er spricht darüber, warum Content nicht immer King sein muss. Denn im B2B-Umfeld wird zunehmend nach personalisierten Erlebnissen und auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnittenen Content verlangt. Unternehmen müssen diesen zur richtigen Zeit, im passenden Format über den richtigen Kanal streuen. In dem Vortrag erfährst du, wie du gezielt Content erstellen, verwalten, steuern, publizieren und wiederverwenden kannst. Weiter geht es mit einem knackigen Vortrag von Niels Wilke, Account Execute DACH bei Progress. In seinem Slot spricht er über die Content Management Trends und Anforderungen für das Jahr 2021. Dazu gehören beispielsweise Machine Learning, Personalisierung und datengesteuerte Erkenntnisse. Der dritte Speaker ist Thomas Mockenhaupt, DAM-Experte & Chief Sales Officer bei Canto. Er erklärt, wie wichtig finanzielle Investitionen in relevante Content-Formate ist. Wie ist das Geld wirksam investiert? Wie lassen sich Workflows optimieren, um das meiste aus dem produzierten Content herauszuholen? Und, welche Rolle spielen Digital Asset Management Systeme dabei? Zum Abschluss spricht Florian Hermann, Head of Mittelstand Central Europe bei Adobe, darüber, wie dein Content Fahrt aufnimmt. Er erläutert ferner, wie der State-of-Art zum Thema Kampagnenumsetzung 2021 aussieht.







Agenda 9:30 – 9:40 Uhr: Opening The Digital Bash – Content Marketing – 2021

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de 9:40 – 10:10 Uhr: Lost in Content? Besser nicht – egal ob als Unternehmen oder Kunde

Christoph Reisch | Sales Specialist Sitecore Content Hub | Sitecore 10:15 – 10:30: Content Management Trends 2021 – Wie erstellt man eine intelligente Content-Strategie?

Niels Wilke | Account Execute DACH | Progress 10:35 – 11:05 Uhr: Erfolgsfaktor Content-Management – Warum Inhalte so wichtig für den Marketing-Erfolg eines Unternehmens sind

Thomas Mockenhaupt | DAM-Experte & Chief Sales Officer | Canto 11:10 – 11:40 Uhr: Inhalte schnell, einfach und sicher auf die Straße bringen – Adobe und die Digital Foundation

Florian Hermann| Head of Mittelstand Central Europe | Adobe Ab 11:40: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de