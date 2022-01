In unserer ganz besonderen Digital Bash-Ausgabe erhältst du Insights zur Gen Z als Zielgruppe, zu den wichtigsten KPIs und zum profitablen Skalieren deiner Kanäle sowie Hands-on-Tipps der Expert:innen – und spezielle Hintergrundinformationen zum Algorithmus.

Social Media Management und Marketing bleiben zwei der wichtigsten Hebel für deinen Erfolg – egal ob als Creator, Brand, Publisher oder B2B-Dienstleistungsunternehmen. Potential zur Optimierung der Kanäle und Inhalte ist stets vorhanden. Damit du 2022 bei Instagram, TikTok, Facebook, YouTube und Co. hervorstichst und all deine Ziele erreichen kannst, liefern wir dir mit dem Digital Bash – Social Special am 9. März ab 9:00 Uhr relevante Expert:innentipps und praxisnahe Insights zu den wichtigsten Säulen einer langfristig bestechenden Social-Media-Strategie. Sei dabei und lerne mehr über die Algorithmen der Plattformen, die besten Ansätze zur Skalierung deiner Channels oder zu Synergien zwischen Website und sozialem Medium und nimm alle Zahlen, Daten und Fakten für dieses Jahr mit. Außerdem hast du in exklusiven Q&As die Chance, die Expert:innen direkt zu befragen – und zusätzlich kannst du ihre Meinung im Panel hören. Melde dich jetzt zur Spezialausgabe an.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Expert:innen und ihre Vortragsschwerpunkte beim Digital Bash EXTREME

Nachdem Marc Stahlmann, Co-Founder und Geschäftsführer von OnlineMarketing.de, die Teilnehmer:innen der Sonderausgabe des Digital Bash – Social Special begrüßt hat, übernimmt der Digitale Architekt und Social-Experte Patrick Klingberg. Zunächst liefert er dir Zahlen, Daten und Fakten zu Social Media 2022, ehe er die Gen Z als Zielgruppe definiert und tiefgreifend thematisiert – damit du diese verstehen und richtig ansprechen kannst. Im Anschluss wird er Synergien zwischen Social Media und der eigenen Website in den Fokus nehmen und die sozialen Medien als Distributionskanal erörtern.

Wie du über Social Media in der Praxis erfolgreich und profitabel skalieren kannst, das wird die Jason Modemann, Mitgründer und Geschäftsführer der Mawave Marketing GmbH, erklären. Im folgenden Q&A gibt er dir zielgerichtet Auskunft zu deinen Fragen.

Im weiteren Verlauf des Vormittags wird Patrick Klingeberg dir Insights zum „Social-Media-Algorithmus“ mit auf den Weg geben, bevor Sarah Sunderbrink, Senior Lead Social Media Manager bei zooplus, Echtzeit-Content- und Kanalstrategien teilt – und ebenfalls ein Q&A gibt.

Abschließend werden die drei Speaker in einem Panel ihre Best Practices und Meinungen teilen und insbesondere aktuell relevante KPIs in den Mittelpunkt rücken.

Agenda

9:00 – 9:05 Uhr: Opening The Digital Bash – Social Special

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

9:05 – 09:25 Uhr: Zahlen – Daten – Fakten: Social Media 2022

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

09:25 – 09:45 Uhr: GenZ kennenlernen und verstehen

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

09:45– 10:05 Uhr: Synergien zwischen Social Media und der eigenen Website

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

10:05 – 10:20 Uhr: Social Media als Distributionskanal

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

10:20 – 10:50 Uhr: Profitables Skalieren in der Praxis über Social Media

Jason Modemann | Mitgründer und Geschäftsführer | Mawave Marketing GmbH

Jason Modemann | Mitgründer und Geschäftsführer | Mawave Marketing GmbH

10:50 – 10:55 Uhr: Q&A mit Jason Modemann

Jason Modemann | Mitgründer und Geschäftsführer | Mawave Marketing GmbH

Jason Modemann | Mitgründer und Geschäftsführer | Mawave Marketing GmbH

11:00 – 11:20 Uhr: Der Social-Media-Algorithmus

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

11:20 – 11:50 Uhr: Social Media Organic – Algorithmus, (Realtime)-Content und Kanalstrategie für erfolgreiche Social Media Kommunikation

Sarah Sunderbrink | Senior Lead Social Media Manager | zooplus

Sarah Sunderbrink | Senior Lead Social Media Manager | zooplus

11:50 – 11:55 Uhr: Q&A mit Sarah Sunderbrink

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt 11:00 – 11:20 Uhr: Panel: Social Media KPIs

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Sarah Sunderbrink | Senior Lead Social Media Manager | zooplus

Jason Modemann | Mitgründer und Geschäftsführer | Mawave Marketing GmbH

Ab 12:20: Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

