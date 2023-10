Lerne SEO richtig zu nutzen und werde langfristig sichtbar! Sichere dir dafür dein kostenloses Digital Bash – SEO Ticket für den 24. Oktober.

Mit Sicherheit kommst du immer wieder mit der SEO in Berührung – doch bist du auch auf dem neusten Stand? Search Engine Optimization entwickelt sich tagtäglich weiter, dementsprechend ist es gar nicht so einfach, stets über Updates, Trends und Hacks informiert zu bleiben. Doch keine Sorge! Unsere Insider teilen beim Digital Bash – SEO am 24. Oktober 2023 ab 9 Uhr ihr Fachwissen mit dir. Von user-freundlicher Website-Navigation über versteckte Traffic-Quellen bis hin zu Links sowie SEO im großen Stil ist vieles mit dabei.

Bist du bereit, deine SEO auf das nächste Level zu bringen und dir langfristig verbesserte Sichtbarkeit zu sichern? Dann sichere dir jetzt direkt dein kostenloses Ticket!

Jetzt Ticket sichern!

Das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Und auch nachträglich erhältst du mit der Event-Aufzeichnung und den Speaker-Slides die Möglichkeit, deine Learnings zu vertiefen.

Diese Speaker erwarten dich beim Digital Bash – SEO

Vanessa Wurster von SEOCATION startet den Digital Bash – SEO direkt mit wertvollen Tipps und Tricks, um deine Website-Navigation maximal user-freundlich zu gestalten. Ob mittels Keyword-Recherche, internen Verlinkungen oder verbesserter UX – Vanessa weiß, wie deine Website unwiderstehlich wirkt.

Mit minimalem Mehraufwand ganz simpel zusätzlichen Traffic auf deiner Website generieren? Kein Problem für Julia Weißbach, Head of SEO bei SYZYGY Performance Marketing. In ihrem Talk erklärt sie dir, wie du Potentiale neuer Traffic-Quellen identifizierst und nutzt. Unter anderem thematisiert sie auch Multisearch und die SEO-AI-Kombi Cherps.

SEO wird großgeschrieben, doch wie wird es großgemacht? Wenn du Search Engine Optimization erfolgreich in ein Großunternehmen implementieren willst, wirst du mit den einzigartigen Herausforderungen vertraut sein, die selbst die erfahrensten SEOs aus dem Konzept bringen können. Doch Rettung naht: Markus Klöschen von Conductor zeigt dir, wie du Buy-Ins seitens deiner Führungskräfte bekommst, wie du trotz konkurrierender Anforderungen deine Aktivitäten priorisierst und das Maximum aus deinen SEO Tools und Daten herausholst. Garantiert ohne technische Schulden.

„Links zählen nicht mehr zu den Top 3 Ranking-Faktoren“. Stimmt das? Florian Ries von seo2b schlüsselt auf, was wirklich hinter der Aussage von Googles Gary Illyes steckt. Erfahre, welche die relevantesten Ranking-Faktoren von Google sind und wie du diese in der Praxis für dein Business nutzen kannst.

Schon mal von Keyword Mapping gehört? Dann solltest du bei Martin Resch die Ohren spitzen, wenn er beim Digital Bash von von Suchintention getriebener Search Engine Optimization spricht. In Buzzword-Dschungel voller Keyword-Clustering, SERPs und der richtigen Website-zu-Unterseite-Ratio behält der Agenturinhaber von SUCHPRINZIP den Überblick.

Die Speaker-Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – SEO

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de 9:10 – 9:40 Uhr: Tipps & Tricks für eine SEO und nutzerfreundliche Website-Navigation

Vanessa Wurster | SEO-Beraterin | SEOCATION

Vanessa Wurster | SEO-Beraterin | SEOCATION 9:45 – 10:15 Uhr: Neue Einstiegskanäle für SEO – Potentiale neuer Traffic-Quellen identifizieren und nutzen

Julia Weißbach | Head of SEO | SYZYGY Performance Marketing

Julia Weißbach | Head of SEO | SYZYGY Performance Marketing 10:20 – 10:50 Uhr: Wie geht Enterprise SEO?

Markus Klöschen | Team Lead Solutions | Conductor

Markus Klöschen | Team Lead Solutions | Conductor 10:55 – 11:25 Uhr: Links zählen nicht mehr zu den Top 3 Ranking-Faktoren – Was ist dran?

Florian Ries | COO | seo2b GmbH

Florian Ries | COO | seo2b GmbH 11:30 – 12:00 Uhr: Gamechanger Keyword Mapping – So sieht Suchintention getriebenes SEO aus!

Martin Resch | Agenturinhaber | SUCHPRINZIP

Martin Resch | Agenturinhaber | SUCHPRINZIP 12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Die Tickets sind begrenzt. Sichere dir also so schnell es geht deinen exklusiven Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Wir vom Digital Bash – SEO von OnlineMarketing.de freuen uns auf dich!