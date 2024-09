Mehr als 850 Speaker und 200 Stunden Programm – die DMEXCO 2024 zeigt, was die Branche bewegt und stellt unter dem Motto „Prompting the Future“ die kreative Nutzung von KI in den Fokus. Für alle Daheimgebliebenen liefert der Digital Bash Livestream Vorträge, Interviews und Insider-Tipps direkt vom Event.

Es ist wieder so weit: Am 18. und 19. September 2024 findet die DMEXCO in Köln statt und ruft dieses Jahr unter dem Motto „Prompting the Future“ zur kreativen Nutzung neuer Technologien auf. Im Zentrum steht hierbei einmal mehr Künstliche Intelligenz. Verena Gründel, Brand and Communications Director und Gastgeberin der DMEXCO, ordnet das diesjährige Motto ein:

Unter dem Motto ,Prompting the Future’ zeigen wir, wie Besucher:innen die Chancen und Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz erkennen, nutzen und in ihr Geschäftsmodell integrieren können. KI wird sich wie ein Base Layer durch die DMEXCO ziehen.

Verena Gründel im Gespräch auf der DMEXCO 2023, © Koelnmesse

Die Besucher:innen können sich auf 850 Speaker auf 14 Bühnen, über 200 Stunden Programm und rund 650 Aussteller:innen und Partner:innen freuen. Das Programm soll die neuesten Trends und Innovationen der Digital- und Marketing-Branche beleuchten und beinhaltet Vorträge von Top Speakern wie beispielsweise Krishan Bhatia, VP of Global Video Advertising bei Amazon, Susanne Franz CMO von Volkswagen, Bert Habets, Group CEO von ProSiebenSat.1 Media SE, Lauren Wetzel CEO von InfoSum und James Murray Global Product Marketing Lead, Generative AI bei Microsoft.

KI-Innovation und neue Summits im Fokus

Neben KI werden weitere Schwerpunkte der diesjährigen DMEXCO Retail Media, Sustainable Media, Digital Out of Home, Connected TV, E-Commerce, AdTech, Audio, Programmatic, Social Media und Influencer Marketing sein. Die Besucher:innen erwarten Highlights wie die DMEXCO Opening Keynote von Googles Brendon Kraham, welche die neuesten KI-Innovationen in den Bereichen Kreation, Search und Messbarkeit beleuchtet, sowie eine Masterclass des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft e.V. mit Kai Ebert von der SYZYGY AG und Lea Horn von Arvato Systems, Bertelsmann zu Möglichkeiten, Deepfakes zu entlarven.

Ebenfalls auf der Bühne stehen werden Jennifer Treiber-Ruckenbrod, CMO von BMW Germany, Dr. Michael Diederich, Deputy Vice Chairman beim FC Bayern München, Martin Bardeleben, Managing Director bei Pinterest, Bestseller-Autorin Tara Wittwer sowie zahlreiche weitere Expert:innen.