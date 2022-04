2022 bringst du dein datengetriebenes Marketing endlich an die Spitze! Verpasse nicht, dich kostenlos für den Digital Bash – Programmatic by d3con am 3. Mai anzumelden und dir alle exklusiven Insights, Tipps und Strategien zu sichern.

Zu behaupten, dass die vergangenen zwei Jahre für Advertiser und Programmierer:innen turbulent waren, wäre noch deutlich untertrieben. Daher ist es wichtiger denn je, sich in diesen sich stetig transformierenden Feldern kontinuierlich zu informieren, Innovationen zu nutzen und bereit für Veränderungen zu sein. Am 3. Mai ab 9:30 Uhr erhältst du von unseren Expert:innen bei dem Digital Bash – Programmatic den vollen Überblick über die Trends und How-tos für erfolgreiches Programmatic Advertising und Digitalmarketing. Am Ende des Vormittages weißt du , wie du 2022 mithilfe von Daten deine Zielgruppe begeistern kannst.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker

Mit dem ersten Vortrag von Stephan Jäckel von emetriq erfährst du, wie dein Unternehmen das volle Potenzial von First-Party-Daten ausschöpfen kann. Nach einer Einleitung von Marc Stahlmann von OnlineMarketing.de erhältst du die dafür nötigen Insights zu den Themen Mutli-ID-Technologie, Customer Data Activation und Zielgruppenanalyse – mitsamt der Vorteile für dein Business.

Daten sind laut Leonard Seilkopf von OneTrust die Währungs des Jahrhunderts. Aber weißt du, worauf es bei der Datenstrategie für dieses Jahr wirklich ankommt? In dieser Session erhältst du den Überblick über die sich verändernde Datenschutz- und Technologielandschaft und lernst, wie dein Unternehmen mithilfe von Daten Kund:innenvertrauen und Compliance erreichen kannt.

Können Unternehmen in einer Welt ohne Cookies von Drittanbieter:innen erfolgreich und innovativ operieren? Dieser Frage gehen unsere Speaker von ID 5 (Morwenna Beales), Novatiq (Tanya Field), Xandr (Thomas Mendrina) und der Verve Group (Raman Sidhu) für dich nach. Dabei stehen das Thema Datenschutz und Identität sowie die Herausforderungen und Chancen im heutigen Europa im Vordergrund. Die Diskussion findet auf Englisch statt.

Im finalen Slot präsentieren gleich drei Expert:innen, was Digitalmarketing 2022 bedeutet. Dr. Burkhard Henn von Raisin, Robert Weber von moinAI und Sibel Boner von schoesslers GmbH geben einen Einblick in ihre Digitalmarketingstrategien und diskutieren gemeinsam die Trends und Herausforderungen in 2022.





Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening: Digital Bash – Programmatic by d3con

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de & Moderator | Digital Bash

9:45 – 10:15 Uhr: Entfesselt das volle Potential eurer First-Party Daten

Stephan Jäckel | Geschäftsführer | emetriq

Stephan Jäckel | Geschäftsführer | emetriq

10:20 – 10:50: Datenstrategie 2022: Was müssen Sie im Marketing beachten?

Leonard Seilkopf | Offering Specialist Preference Choice | Xactly; Stefan Berger | OneTrust

Leonard Seilkopf | Offering Specialist Preference Choice | Xactly; Stefan Berger | OneTrust

Leonard Seilkopf | Offering Specialist Preference Choice | Xactly; Stefan Berger | OneTrust 10:55 – 11:15 Uhr: Identity and Privacy: New Approaches and Innovations in a Post Third-Party Cookie World

Morwenna Beales | VP | Global Strategic Partnerships | ID 5 ; Raman Sidhu | SVP EMEA | Verve Group (Smaato); Tanya Field | CPO | Novatiq; Thomas Mendrina | Head of External Relations EMEA | Xandr

11:20 – 11:50 Uhr: CMO Panel – Digitalmarketing 2022

Dr. Burkhard Henn | Chief Marketing Officer | Raisin; Robert Weber | Chief Marketing Officer | moinAI; Sibel Boner | Deputy Communications Director | schoesslers GmbH

Dr. Burkhard Henn | Chief Marketing Officer | Raisin; Robert Weber | Chief Marketing Officer | moinAI; Sibel Boner | Deputy Communications Director | schoesslers GmbH

11:50 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de & Moderator | Digital Bash

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de & Moderator | Digital Bash

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights zu den Themen Programmatic und Data Driven Marketing mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash – Programmatic by de3con am 3. Mai 2022 von OnlineMarketing.de.