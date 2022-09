Kostet oder schont deine Website die Nerven deiner Kund:innen? Am 20. Oktober 2022 erfährst du in unserer dedizierten Konferenz, worauf es bei der Customer Experience wirklich ankommt.

Hast du dich schonmal gefragt, wie es sich anfühlen muss, dein:e Kund:in zu sein? Ob deine Homepage einfach zu bedienen ist, ob sie optisch ansprechend und sinnvoll aufgebaut ist? Und ob sich der Customer bei dir wirklich wie ein:e König:in fühlt, dem:der alles zu Füßen gelegt wird?

Bei der Vielzahl an Online Shops und Auswahlmöglichkeiten gewinnen Designeinstellungen wie User Interfaces, Bedienbarkeit und Co. zunehmend an Relevanz – auch bei kleinen Unternehmen. Deswegen lohnt es sich, diese Settings regelmäßig zu überdenken – beispielsweise mit der Teilnahme am Digital Bash – Customer Experience.

An einem Vormittag lernst du am 20. Oktober in vier spannenden Talks Entscheidendes über das Thema UX – kompakt zusammengefasst. Sichere dir also unbedingt ein Ticket und schalte um 9:30 Uhr ein, um wichtige Insights über digitale Infrastrukturen, automatisierte Serviceanfragen, Chatbots und vieles mehr zu erfahren. Auch falls du konkrete Fragen hast, zahlt sich die kostenlose Teilnahme für dich aus. Nach den Talks hast du nämlich die Möglichkeit, dich in Echtzeit mit den Speakern auszutauschen.

Jetzt kostenloses Ticket sichern!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Diese Speaker sorgen für deine Experience

Hast du schonmal von „Sofortness“ gehört? Matthias Göhler, Chief Technology Officer, EMEA, von der Zendesk GmbH beschreibt damit die akuten Anforderungen von Usern an deine Seite. In seinem Vortrag lernst du, wie solche Kund:innenerwartungen die Serviceversprechen von Unternehmen revolutionieren und was das alles mit dem Metaverse zu tun hat.

Das Frage-Antwort-Spiel wird mit wachsender Anzahl an Datenbanken und Kanälen immer schwieriger. Um deinen Kund:innen dennoch einen klaren Weg durch die Datenlabyrinthe mit Umwegen auf Instagram, Homepage, Google und Co. zu weisen, empfiehlt Dominik Bloß von der Yext GmbH ganzheitliche Datensätze, die Content sammeln. Als Account Executive Enterprise kennt er sich bestens damit aus und spart Yext damit bares Geld.

Deine Inbox ist voller Anfragen à la „Wo ist mein Paket?“, wodurch du den Überblick über akute Mails verlierst? Dann ist der Vortrag „#1 CX-Hack – wie du automatisiert Service-Anfragen zum Thema ,wo ist mein Paket‘ um bis zu -45 % senkst!“ optimal für dich. Benjamin Auffenberg von PAQATO und Stefanie Paul von Erdt Concepts zeigen dir anhand des Paradebeispiels Jägermeister, wie du deine Service-Inbox zurückgewinnst und ganz nebenbei Kund:innen das Leben erleichterst.

Chatbots mögen wohl die Zukunft sein – aktuell bringen sie jedoch noch einige User um den Verstand, wenn sie falsch eingesetzt werden. Sophie Hundertmark, Beraterin und wissenschaftliche Projektmitarbeiterin bei der Hundertmark GmbH, weiß, wo die Bots sinnvoll eingesetzt werden, und wie damit nachhaltig die Customer Experience optimiert wird.

Agenda für den Digital Bash – Customer Experience

9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – Customer Experience 2022

Michelle Sobek | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de

Michelle Sobek | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de 9:40 – 10:10 Uhr: Radikale CX – Wie Kundenerwartungen die Serviceversprechen von Unternehmen revolutionieren

Matthias Göhler | Chief Technology Officer, EMEA | Zendesk GmbH

Matthias Göhler | Chief Technology Officer, EMEA | Zendesk GmbH 10:15 – 10:45 Uhr: Die digitale Infrastruktur als Schlüssel für ein nachhaltiges Kundenerlebnis

Dominik Bloß | Account Executive Enterprise | Yext GmbH

Dominik Bloß | Account Executive Enterprise | Yext GmbH 10:50 – 11:20 Uhr: 1 CX-Hack – wie du automatisiert Service-Anfragen zum Thema „wo ist mein Paket“ um bis zu -45 % senkst! #Proof of Concept von Jägermeister

Benjamin Auffenberg | Head of Sales | PAQATO GmbH

Stefanie Paul | Account Managerin | Erdt Concepts

Benjamin Auffenberg | Head of Sales | PAQATO GmbH Stefanie Paul | Account Managerin | Erdt Concepts 11:25 – 11:55 Uhr: Chatbots zur Steigerung der CX – Geht das?

Sophie Hundertmark | Beraterin und Wissenschaftliche Projektmitarbeiterin | Hundertmark GmbH

Sophie Hundertmark | Beraterin und Wissenschaftliche Projektmitarbeiterin | Hundertmark GmbH 12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Michelle Sobek | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de

Dein Ticket zu besserer UX.

Die Zahl der Plätze ist begrenzt – sichere dir also schnellstmöglich deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash – User Experience von OnlineMarketing.de.