Bei unserer B2B-Ausgabe am 21. November erhältst du Insights zu revolutionären Zukunftsstrategien, Influencer-Kooperationen und SEO.

Der Name B2B ist ziemlich selbsterklärend: Es geht darum, Businesses miteinander zu connecten. Doch wie genau du das am besten erreichst, also was genau die 2 im B2B bedeutet, ist die eigentliche Frage. Einige der erfolgreichsten Vernetzungsmethoden lernst du von unseren Expert:innen beim Digital Bash – B2B am 21. November.

Von Tipps für Sichtbarkeit und Wachstum, über B2B-Marketing-Content-Verbesserungen mit KI, bis hin zu richtungsweisenden Zukunftsstrategien, better Media und dem erfolgreichen Einsatz von Influencern decken unsere Insider sämtliche Themen ab, die dein B2B-Herz begehrt.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du ganz easy dabei.

Speaking 2 you: Unsere B2B Insider

Wenn du dir bessere Sichtbarkeit und gesteigertes Wachstum wünschst, darfst du Janine Minnichs Vortrag auf keinen Fall verpassen. Mit der Macht von SEO und KI im B2B gibt sie dir zwei wertvolle Methoden an die Hand, die deinem Unternehmen zu mehr Erfolg verhelfen können.

Marketing Content zu erstellen ist so einfach wie noch nie – mit den richtigen Tools. Mark Eckel erklärt dir, warum du unbedingt auf KI setzen solltest und dir damit zusätzlich noch eine Menge an Arbeit sparst.

Klimawandel, Digitalisierung und soziale Ungleichheiten – es gibt verschiedenste Faktoren, die uns Menschen beschäftigen und belasten. Doch keine Sorge, Dr. Hannes Fernow hat aus diversen Studien die top drei Hoffnungen abgeleitet, die Mut machen. Damit kannst du erfolgreiche, innovative und kund:innenorientierte Zukunftsstrategien bauen.

Gut sein reicht nicht, deswegen setzt Patrick Edlefsen auf Better Media. Anhand von Best-Case-Beispielen erfährst du, wie nachhaltig die digitale Werbebranche sein kann und wie du dein Unternehmen damit positiv gestalten kannst.

„Markenverantwortliche müssen verstehen, dass Influencer Events anders funktionieren als klassische Presse-Events“, sagt Sonja Redding. Warum genau Influencer anders ticken als klassische Journalist:innen, erfährst du von ihr aus erster Hand.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – B2B

Daniel Nickel | Moderator | Digital Bash

Daniel Nickel | Moderator | Digital Bash 9:10 – 09:40 Uhr: Die Macht von SEO und KI im B2B: Tipps für Sichtbarkeit und Wachstum

Janine Minnich | SEO Managerin | wambo marketing GmbH

Janine Minnich | SEO Managerin | wambo marketing GmbH 9:45 – 10:15 Uhr: KI optimiert euren B2B Marketing Content: Welche Effizienzvorteile könnt ihr für Marketing und Vertrieb erzielen?

Mark Eckel | Senior Mid-Market Sales Director | Seismic

Mark Eckel | Senior Mid-Market Sales Director | Seismic 10:20 – 10:50 Uhr: Zukunftsstrategien: erfolgreich, innovativ, kund:innenorientiert

Hannes Fernow | Senior Director Foresight | GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH

Hannes Fernow | Senior Director Foresight | GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH 10:55 – 11:25 Uhr: Better Media – wie nachhaltig kann die digitale Werbebranche werden?

Patrick Edlefsen | Country Manager DE | ShowHeroes

Patrick Edlefsen | Country Manager DE | ShowHeroes 11:30 – 12:00 Uhr: B2B Relations: Wie Influencer echte Markenbotschafter:innen werden

Sonja Reddig | Creative Lead | STAGG & FRIENDS

Sonja Reddig | Creative Lead | STAGG & FRIENDS 12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Daniel Nickel | Moderator | Digital Bash

Die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt. Sichere dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – B2B von OnlineMarketing.de und sorge langfristig für mehr 2 im B2B.