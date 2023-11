Eine präzisere Zielgruppenansprache, eine effizientere Ressourcennutzung und eine verbesserte Customer Journey – dies sind nur einige Vorteile, die dir die Implementierung von Data-Driven Marketing bringt! Welche Schritte du jetzt schon gehen kannst, erfährst du am 23. November beim Digital Bash – Data-Driven Marketing.

Kurz vor dem Jahresende lohnt es sich zu überlegen, wie man das nächste Jahr erfolgreicher und effektiver gestalten kann. Gerade aufgrund von aktuellen Herausforderungen wie der Cookieless Future wird die Erhebung und Nutzung von selbst gesammelten Daten immer wichtiger. Beim Digital Bash – Data-Driven Marketing erfährst du unter anderem, wie du anhand von Daten personalisierte und überzeugende Customer Experiences kreierst, mit welchen Tools die Datengenerierung und Analyse am besten gelingen und wie du eine Datenstrategie aufsetzt, die zu deinem Unternehmen passt. Außerdem wird es um das Zusammenspiel von Marketing Automation und Data-Driven Marketing gehen.

Am 23. November geht es um 9 Uhr los: Ein Vormittag voller spannender Vorträge inklusive Expert:innen-Insights und Tipps wartet auf dich. Sichere dir deinen kostenlosen Zugang und stelle live deine Fragen an die Speaker.

Mit dem kostenlosen Ticket sicherst du dir automatisch den Zugang zur nachträglichen Aufzeichnung und zu den Speaker Slides.

Diese Speaker erwarten dich

Wir starten den Vormittag mit Anne Uekermann und Oliver Wahner von Amplitude. Sie zeigen dir, wie du mit der Hilfe von Daten und Analytics herausfindest, wo Marketing-Budgets effektiv eingesetzt werden können und welche Kanäle den besten Return über die gesamte Customer Journey bieten. Du erhältst einen besseren Einblick in das Verhalten deiner Kundschaft und kannst gezielt Maßnahmen ergreifen, um die Customer Experience zu verbessern. Anhand von Marketing-Daten lassen sich letztendlich bessere Entscheidungen treffen und sowohl die Kund:innenakquise als auch die Kampagnensteuerung effektiver betreiben.

Anschließend zeigen dir Stephan Klöckner und York-Alexander Florin von CINTELLIC, wie du disruptiven Herausforderungen im Marketing begegnen kannst. Ob Cookieless Future oder die damit steigende Relevanz von First-Party-Daten – diese und weitere Veränderungen können als Chance genutzt werden. Stephan und York-Alexander erläutern, wie eine Customer Data Platform dabei helfen kann, ein flexibles Fundament aufzubauen, mit deren Hilfe die Datengenerierung über die Analytics bis zur Kund:innenausspielung involviert und individuell weiterentwickelt werden können.

Auch bei dem nächsten Vortrag geht es um Herausforderungen, die überwunden werden können. Ulisse Sarmiento und Timothy Stadié von Tealium werden über optimale Nutzung von Kund:innendaten sprechen. Wie du die richtige Datenstrategie aufsetzt, um personalisierte und überzeugende Customer Experiences zu liefern, ist ein Punkt, auf den die beiden eingehen. Du lernst außerdem, warum ein Data-First-Ansatz so wichtig ist und wie er dabei hilft, für deine Kundschaft den richtigen Marketing-Mix bereitzustellen.

Einen einfachen Einstieg in datengesteuertes Marketing dank Marktforschung erhältst du von Gilbert Schwartmann. Gilbert ist VP Marketing bei Tealium und fest davon überzeugt, dass Marktforschung für jedes Unternehmen relevant ist. Er präsentiert dir einen simplen Ansatz zur Nutzung von Online Tools für Marktforschung und hilft dir, die Relevanz von Marktforschung für dein Unternehmen zu identifizieren. So kannst du mit geringem Aufwand dein eigenes Marktforschungsprojekt starten. Zusätzlich erfährst du, wie du deine Daten in leicht verständlichen Dashboards präsentierst, um fundierte Entscheidungen zu unterstützen.

Abschließend widmet sich Janko Zehe von Merkle dem Thema der datengetriebenen Marketing Automation. Er zeigt dir, wie du mit der Kombination aus Daten und Automation langfristig die Customer Experience deiner Kund:innen verbesserst und somit Loyalität aufbaust. Mit einer Case Study, Insights und Vorgehensweisen im Gepäck gibt Janko dir einen Rundumüberblick zum Thema und teilt seine neuesten Insights rund um Personalisierung, Customer Experience und Loyalty.

Die Agenda am 23. November

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Data Driven Marketing

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH 9:10 – 9:40 Uhr: Welche Marketingkanäle treiben meine Kund:innenakquise?

Anne Uelermann | Senior Field Marketing Manager | Amplitude

Oliver Wahner | Senior Solutions Consultant | Amplitude

Anne Uelermann | Senior Field Marketing Manager | Amplitude Oliver Wahner | Senior Solutions Consultant | Amplitude 9:45 – 10:15 Uhr: Frühzeitig die Weichen zur Generierung von Umsatzsteigerungen mit Data-Driven Marketing in der Zukunft stellen

Stephan Klöckner | Director Technology & Business Development | CINTELLIC

York-Alexander Florin | Portfoliomanager Customer Analytics & AI | CINTELLIC

Stephan Klöckner | Director Technology & Business Development | CINTELLIC York-Alexander Florin | Portfoliomanager Customer Analytics & AI | CINTELLIC 10:20 – 10:50 Uhr: CDPs & Data-Driven Marketing: Die Erfolgsformel für 2024

Ulisse Sarmiento | RVP, Solution Consulting | Tealium

Timothy Stadié | Principal Solutions Consultant | Tealium

Ulisse Sarmiento | RVP, Solution Consulting | Tealium Timothy Stadié | Principal Solutions Consultant | Tealium 10:55 – 11:25 Uhr: Marktforschung für alle: Ein einfacher Einstieg in datengesteuertes Marketing

Gilbert Schwartmann | VP Marketing | Netigate

Gilbert Schwartmann | VP Marketing | Netigate 11:30 – 12:00 Uhr: Mit datengetriebener Marketing Automation zu einer besseren Customer Experience & gesteigerten Customer Loyalty

Janko Zehe | Director Marketing & Activation | Merkle

Janko Zehe | Director Marketing & Activation | Merkle 12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH

Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die Inisghts der Ausgabe zum Thema Data-Driven Marketing nicht zu verpassen.