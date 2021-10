Wie können Unternehmen auch 2022 die E-Mail für erfolgreiches Marketing nutzen? Unsere Expert:innen zeigen dir, wie E-Mail Marketing zeitgemäß funktioniert – und das kostenlos. Melde dich gleich an.

Auch unter den mittlerweile zahlreichen Kanälen wie Social Media, Anzeigen etc. bleibt E-Mail Marketing als effektives Mittel bestehen. Auch in 2021 lässt sich die Zielguppe ideal per Mail ansprechen. Doch Themen wie die Betreffzeile, A/B Tests, der Aufbau eines Newsletters und Lead-Generierung verunsichern viele Unternehmen. Unsere Expert:innen helfen dir in ihren Vorträgen weiter. Am 14. Oktober 2021 ab 09:30 Uhr hast du die Chance, kostenlos bei Vorträgen von Mapp Digital, Sendinblue, inxmail, eworx und netnomics dabei zu sein. Hol dir jetzt dein Ticket ab!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unser Programm für dich

Natascha Ehlers von OnlineMarketing.de begrüßt dich mit einigen einleitenden Worten und stellt direkt den ersten Gast vor. Thomas Kalinna von Mapp Digital hält einen Vortrag über Apples iOS 15 Update und klärt auf, welche Alternativen Marketern zur Verfügung stehen.

Es folgt das Thema von Josefine Postatny von Sendinblue. Sie bringt fünf Tipps mit, wie erfolgreiches E-Mail Marketing funktioniert und verrät, warum E-Mail Marketing noch immer zu den wichtigsten Tools im Digital Marketing zählt.

„Per E-Mail auf den Olymp der Kundenbeziehung“, so lautet der Vortragstitel der beiden folgenden Experten. Michael Kreuzpeintner und Philipp Schmidt von ixmail teilen als nächstes ihr Wissen zu Transaktionsmails.

Sätze wie „Personalisierung wär toll, aber müssen wir dafür nicht die CRM-Daten bereinigen?“ zeigen, dass hinter scheinbar einfachen Anforderungen oft einige Hürden stecken. Reinhard Eisner von eworx zeigt in seinem Vortrag, wie es gelingt, die Transformationsfähigkeit zu erhöhen, welche Hürden es zu überwinden gilt und vor allem, wie diese überwunden werden können.

Die große Kunst, den richtigen Zeitpunkt für die automatisierte Übergabe des Leads an den passenden Vertriebsexperten zu wählen, will gelernt sein. Tipps bringen Alica Hirth und Sascha Biermann von netnomics mit.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening The Digital Bash – E-Mail Marketing | 2021

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de

9:40 – 10:10 Uhr: Apple iOS 15 Update: Welche Alternativen stehen dem Marketer zur Verfügung?

Thomas Kalinna | Senior Pre-Sales Consulting | Mapp Digital

Thomas Kalinna | Senior Pre-Sales Consulting | Mapp Digital

10:15 – 10:45: Liebe auf den ersten Klick: 5 Tipps für erfolgreiches E-Mail Marketing

Josefine Postatny | Content Marketing Specialist DACH | Sendinblue

Josefine Postatny | Content Marketing Specialist DACH | Sendinblue

10:50 – 11:20 Uhr: Per E-Mail auf den Olymp der Kundenbeziehung

Philipp Schmidt | Consultant | inxmail ; Michael Kreuzpeintner| Head of Partner Business | inxmail

Philipp Schmidt | Consultant | inxmail ; Michael Kreuzpeintner| Head of Partner Business | inxmail

11:25 – 11:55 Uhr: „Warum will eigentlich jeder etwas anderes – es ist doch nur E-Mail Marketing?"

Reinhard Eisner | Software Produktmanager | eworx

Reinhard Eisner | Software Produktmanager | eworx

12:00 – 12:30 Uhr: E-Mail-Marketing: Das perfekte Hilfsmittel für Lead Nurturing

Alica Hirth | Solution Consultant | netnomics ; Sascha Biermann | Senior Account Executive | netnomics

Alica Hirth | Solution Consultant | netnomics ; Sascha Biermann | Senior Account Executive | netnomics

Ab 12:30 : Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de

