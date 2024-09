Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Auf den Bühnen, in zahlreichen Talks und Meetings konnten nicht nur unsere Teams, sondern die Marketing-, Presse- oder auch Sales-Verantwortlichen, von den CMOs bis zu kulturprägenden Creatorn, Pläne für die kommenden Wochen schmieden, Marketing-Kampagnen diskutieren und Trends sowie Erfahrungen austauschen. Dabei ging es ebenso um Schwerpunktthemen wie Digital Out of Home, Video-Marketing und inklusives Design im Software- und Hardware-Bereich.

Inspirierende Talks gab es an Tag 2 der DMEXCO auch beim Bazaarvoice-Frühstück am Stand von t3n und Digital Bash, © Digital Bash

Der Digital Bash Livestream liefert facettenreiches Know-how für Branchenteilnehmer:innen – auch abseits des Events

Am Stand des Digital Bash traf sich indes eine kuratierte Auswahl des Who’s Who der Marketing-Szene, um im Stream ihre Expertise zu zeigen. Ob es um Sparpotentiale für User, Gen AI im Finanzsektor, die Bedürfnisse der Gen Z und Tracking-Lösungen am Puls der Zeit oder praxisnahe Tipps für Marken, Advertiser und Creator geht – für alle Digital User war etwas dabei; und die Aufzeichnung kann auch im Nachgang noch rezipiert werden.

Verena Gründel von der DMEXCO im Gespräch mit Marc Stahlmann, © Digital Bash

Die Talks samt Q&A beschränkten sich nicht allein auf den Publisher-Treffpunkt nahe der Tech Stage – auch im Hallenrundgang wurden Besucher:innen und Speaker interviewt.

Marc Stahlmann und Paul Lahrmann im Livestream-Gespräch mit Luca Caracciolo von t3n, © Digital Bash

Neben Social Media Bites, den ganz großen Themenspektren und passgenauen Lösungsansätzen konnten die DMEXCO-Besucher:innen wichtige Kontakte knüpfen, um auch über das Event hinaus Marketing-Prozesse zu optimieren.