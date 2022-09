Influencer sind für dich noch immer ein Mysterium? Dann blicke beim Digital Bash Social & Influencer am 6. Oktober hinter die Kulissen und erfahre mehr über das Barbie-Prinzip, 9:16-Trends und aktuelle TikTok-Potentiale.

Sie sind in aller Munde, auf jeder For You Page, in diversen Social Feeds und dennoch ein Mysterium: Die Rede ist von Influencern. Doch während diese auf dem Screen ganz nah und authentisch wirken, hakt es beim Social Media Management zuweilen noch. Deswegen haben wir ausgewählte Expert:innen eingeladen, um auf dem Digital Bash – Social & Influencer Licht ins Dunkel zu bringen und Tacheles über Influencer, Social-Trends und Co. zu reden.

Am 6. Oktober hast du also die Chance, an nur einem Vormittag das Thema Social und Influencer neu kennenzulernen. Sichere dir also unbedingt ein Ticket und schalte um 9:30 Uhr ein, um wichtige Insights über Influencer Marketing und Ads, Barbie Communities und die Vorliebe der Gen Z für das 9:16-Format zu erhalten. Auch, falls du konkrete Fragen hast, zahlt sich die kostenlose Teilnahme für dich aus. Nach den Talks hast du nämlich die Möglichkeit, deine Fragen in Echtzeit von den Speakern beantworten zu lassen.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Diese Speaker bereichern deinen Digital Bash

Du möchtest Influencer bis zu 61 Prozent genauer auswählen? Ein Kinderspiel, zumindest wenn es nach Stefan Schöls, Account Executive bei Meltwater, geht. Bei der Auswahl von Influencern setzt er auf Daten statt Bauchgefühl – mit vollem Erfolg. Schalte dich also dazu, wenn sein Vortrag zu Data-Driven Influencer Marketing beginnt und lande in Zukunft nur noch Volltreffer bei der Creator-Auswahl.

Franziska Przymusinski von fischerAppelt und Moritz Wasserek von IROIN® Influencer Marketing Suite setzen auf das Barbie-Prinzip. Denn die blonde Schönheit findet sich nicht nur in Kinderzimmern, sondern auch im Kontext der Performance von Brand Communities wieder.

Surprise! Nach einem kurzen Entertainment Act steht der Talk von Kristin Gaska von weCreate auf der Agenda. Warum liebt die Gen Z 9:16 Content? Was ist die Zukunft des TikTok Marketing? Was sind Rebels? Auf diese und einige weitere Fragen hat sie als Creative Strategist Antworten, mit Hilfe derer du deinen 9:16 Content optimieren kannst.

Zu guter Letzt erwartet dich ein weiteres Duo, welches sich der Frage gewidmet hat, wie erfolgreiche Social-Media-Kommunikation auf Augenhöhe funktioniert. Spoiler: Die Antwort lautet – passend zum Format – mit Influencern. Damit bilden Christian Mahr und Jacqueline Jarraß von Lucky Shareman den informativen Abschluss des Digital Bash – Social & Influencer.

Agenda für den Digital Bash – Social & Influencer

9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – Social & Influencer 2022

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

9:40 – 10:10 Uhr: Data-Driven Influencer Marketing – So optimierst du deine Influencer Strategie mit Hilfe von Daten

Stefan Schöls | Account Executive | Meltwater

10:15 – 10:45 Uhr: Mit Influencer Marketing zu besseren Performances: Wie Barbie loyale Brand Communities aufbaut

Franziska Przymusinski | Senior Manager Influencer Relations | fischerAppelt

Moritz Wasserek | CEO & Co-Founder | IROIN® Influencer Marketing Suite

10:45 – 10:55 Uhr: Entertainment Act

10:55 – 11:25 Uhr: State of TikTok Marketing 2022 und wie du TikTok für deine Unternehmung nutzt

Kristin Gaska | Creative Strategist | weCreate

11:30 – 12:00 Uhr: Reichweite meets Performance – Die Chancen von Influencer Ads

Christian Mahr | Performance Marketing und Projektmanager | Lucky Sharema

Jacqueline Jarraß | Leitung Business Development & New Business | Lucky Shareman

12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

