Am 23.6. verraten dir unsere Expert:innen, mit welchen Mitteln du von der Gen Z geliebt wirst und wie du dem Teengeist auf der Spur bleibst, wie dir Paid Social (inklusive Testing) besser von der Hand geht und wie auch Organisationen, Behörden und Vereine Influencer Marketing für sich nutzen können. Sichere dir die Hands-on-Tipps.

Social Media und Influencer Marketing haben inzwischen so viele Facetten, dass für jeden einzelnen Bereich ein Deep Dive möglich ist. Bei unserem Digital Bash – Social & Influencer am 23. Juni bekommst du allerdings an einem Vormittag ein gebündeltes Know-how-Paket für diverse Bereiche. Insbesondere Paid Social, das Targeting und Vertstehen der Gen Z und Influencer Marketing für Organisationen stehen im Fokus.

Ab 9:00 Uhr liefern dir unsere Expert:innen ihre Insights und Best Practices und erläutern praxisnah, wie du diverse soziale Medien – über Instagram und TikTok hinaus – für deinen Erfolg nutzen und wie du entsprechende Kampagnen sinnvoll messen kannst. Dazu gibt es Hinweise, was die Teenager schon jetzt beschäftigt und wie du bei der Gen Z populär wirst. Sichere dir jetzt deinen Zugang zum Event und nimm wertvolle Social-Media-Tipps für unterschiedliche Strategieansätze mit. Raum für deine Fragen ist dabei immer gegeben.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker beim Digital Bash – Social & Influencer

Die jüngste Ausgabe unseres Digital Bash – Social & Influencer startet nach der Begrüßung durch Moderatorin Michelle Sobek mit Jason Modemann, Founder und Managing Director bei Mawave. Er erklärt dir, wie du eine interne Testing Roadmap erstellst, die dir im Paid-Social-Bereich die wichtigsten Metriken liefert und wie du diese nutzt, um im Performance Marketing signifikante Optimierungen voranzutreiben. Des Weiteren wird Jason noch einige Hands-on-Tipps für aufmerksamkeitsstarke Creatives teilen.

Im Anschluss spricht Janina Rösler, Senior Account Manager Display & Paid Social bei den ad agents, darüber, wie du deine Paid-Social-Strategie auf Plattformen wie Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Xing, Tinder, Pinterest, Twitter und Co. überhaupt zielorientiert aufbaust. Dazu liefert sie fünf Schritte, die auch auf Hürden wie Datenschutzanforderungen und die Art der Mediennutzung durch die Generation Z eingehen.

Weiter geht es dann mit dem Duo von Lucky Shareman. Björn Wenzel, CEO & Founder des Unternehmens, sowie Jacqueline Jarraß, im Bereich Beratung, Lead New Business & Business Development tätig, erklären, wie Organisationen, Behörden und Vereine Influencer Marketing für sich nutzen können.

Denn nicht nur Produktplatzierungen sind auf Kanälen von Creatorn richtig aufgehoben, sondern auch ernsthafte Themen, die einen großen Mehrwert haben.

Marie-Josephine Ludewig, Director of Creative Strategy & Concept bei Joli Berlin, thematisiert in ihrem Vortrag, wie wichtig das Verständnis von Plattformen (insbesondere TikTok) und der Gen Z ist. Sie zeigt Brands anhand ihrer Insights, wie sie von dieser Generation in den sozialen Medien geliebt werden können – und liefert passende Beispiele.

Im finalen Vortrag spricht Anna Kühn, Senior Social-Media-Strategin bei fischerAppelt, ebenfalls über die Gen Z und TikTok, aber noch über vieles mehr, was mit sozialen Medien und jüngeren Generationen sowie deren Einflüssen auf das Marketing in Zusammenhang steht. Im Vortrag „Dem Teengeist auf der Spur: International Edition“ liefert Anna Erkenntnisse aus der fischerAppelt-Befragung von jeweils 1.000 Teenagern aus Deutschland, UK, US und China, die auf Aspekte wie Mediennutzungsverhalten, Trends, Politik, Dating, Lieblings-Accounts auf Social Media, Lieblingsmarken und dergleichen mehr abzielt. Diese Erkenntnisse bieten eine Grundlage für Marken und Unternehmen, um ihr Social Media Marketing feinzujustieren, gemäß der Bedürfnisse der jungen Menschen.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Social & Influencer

Michelle Sobek | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de

9:10 – 09:40 Uhr: Content Testing im Paid Social

Jason Modemann | Founder & Managing Director | Mawave

Jason Modemann | Founder & Managing Director | Mawave

09:45 – 10:15 Uhr: Erst ein Schritt zurück und dann Vollgas! – Wir verraten dir, wie du in 5 Schritten zu einer erfolgreichen Paid-Social-Strategie gelangst

Janina Rösler | Senior Account Manager Display & Paid Social | ad agents

Janina Rösler | Senior Account Manager Display & Paid Social | ad agents

10:20 – 10:50 Uhr: Wie Organisationen, Behörden und Vereine Influencer Marketing für sich nutzen können

Björn Wenzel | CEO & Founder | Lucky Shareman; Jacqueline Jarraß | Beratung, Lead New Business & Business Development | Lucky Shareman

Björn Wenzel | CEO & Founder | Lucky Shareman; Jacqueline Jarraß | Beratung, Lead New Business & Business Development | Lucky Shareman

10:55 – 11:25 Uhr: Wie man es als Brand auf TikTok schafft von der Gen Z geliebt zu werden

Marie-Josephine Ludewig | Director of Creative Strategy & Concept | Joli Berlin

Marie-Josephine Ludewig | Director of Creative Strategy & Concept | Joli Berlin

11:30 – 12:00 Uhr: Dem Teengeist auf der Spur: International Edition

Anna Kühn | Senior Social Media Strategin | fischerAppelt

Anna Kühn | Senior Social Media Strategin | fischerAppelt

12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Michelle Sobek | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de

Michelle Sobek | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Social & Influencer von OnlineMarketing.de.