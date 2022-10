Die jüngsten Google Updates könnten die SERP-Landschaft nachhaltig verändern. Wie du dich ideal darauf vorbereitest und SEO Hacks zu deinen Gunsten nutzt, erfährst du am beim Digital Bash am 27. Oktober.

Einen Überblick über SEO zu gewinnen, ist gar nicht so einfach. Insbesondere, weil Suchmaschinenoptimierung regelmäßigem Wandel unterliegt – dabei spielen zum Beispiel Googles Updates wie das Helpful Content Update oder die Product Reviews Updates eine Rolle. Bei Neuerungen dieser Art kann der Algorithmus grundlegend verändert werden. Obwohl altbewährte SEO-Maßnahmen weiterhin Wirkung zeigen, gilt es, sich auf diese Anpassungen vonseiten Googles vorzubereiten. Falls du also wissen willst, warum und wie dein Content in Suchmaschinen eingeordnet wird und wie du deine Rankings optimieren kannst, darfst du den Digital Bash – SEO nicht verpassen. Am 27. Oktober um 9:00 Uhr beginnt das Event, die kostenlosen Tickets sind ab sofort erhältlich.

Wie du am SEO Event teilnehmen kannst? Ganz einfach von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Homeoffice oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Deine Digital Bash-Expert:innen zum Thema SEO

Der Einsatz von Buzzwords, die optimale Satzlänge, die Anzahl von Verlinkungen – um die Faktoren für erfolgreiche SEO ranken sich viele Mythen. Mit den jüngsten Updates hat Google der Community offenbart, welche Relevanzkriterien (weiterhin) ganz oben auf der Liste stehen, um Rankings zu optimieren. Mehr dazu erfährst du im Vortrag von Nicolai Kuban, dem Founder & Chief Strategy Officer von contentbird.

Wusstest du, dass ein Automatisierungsgrad von über 90 Prozent schädlich sein kann? Nein? Dann solltest du bei Martin Reschs Vortrag ganz genau zuhören. Der Inhaber von Suchprinzip kennt die Grenzen von KI und Automatisierung im Bereich SEO. Er gib Auskunft über eine ausgewogene Automatisierung.

Das Google Helpful Content Thema ist für einige Branchen von Bedeutung, sodass Anna Serrao ihm nach Nicolai ebenfalls einen Vortrag widmet. Denn die Tatsache, dass Google offensichtlich für Suchmaschinen geschriebenen Content einschränken möchte, könnte die SERP-Landschaft nachhaltig verändern.

Google ist ja schön und gut – aber wie steht es um Amazon? Immerhin beeinflusst SEO auch die Platzierung von Produkten bei dem milliardenschweren Online-Versandhandel. Asja Pyzhova, SEO Consultant bei Morefire, offenbart in ihrem Talk Insights zu Amazons Ranking-Maßnahmen, mit denen dein(e) Produkt(e) mehr Sichtbarkeit erlangen.

Werbe-Launches können so komplex und stressig sein, dass die Dreifaltigkeit von Entspannungstees, Massagen und Anti-Stress-Bällen nicht dagegen ankommt. Deswegen haben wir Johannes Wiese von der Digitalagentur blueline mit an Board geholt, der mit Tipps und Erfahrungswerten Abhilfe schafft. mit diesen kannst du deine Projektkolleg:innen von Gegenspieler:innen in SEO-Kompliz:innen verwandeln und so auch die Bereiche Marketing und SEO verknüpfen.



Das SEO-Programm im Überblick:

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – SEO

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH

9:10 – 09:40 Uhr: Google´s neues Update bestätigt: hochwertiger Content ist Priorität Nr. 1 für erfolgreiches SEO

Nicolai Kuban | Founder & Chief Strategy Officer | contentbird GmbH

Nicolai Kuban | Founder & Chief Strategy Officer | contentbird GmbH

9:45 – 10:15 Uhr: KI, Automatisierung und SEO: Warum ein Automatisierungsgrad über 90% schädlich ist!

Martin Resch | Inhaber | Suchprinzip

Martin Resch | Inhaber | Suchprinzip

10:20 – 10:50 Uhr: Bringt das Google Helpful Content Update die Trendwende? Hochwertiger Content = bessere Platzierung?

Anne Serrao | Senior Consultant SEO | ad agents GmbH

Anne Serrao | Senior Consultant SEO | ad agents GmbH

10:55 – 11:25 Uhr: Amazon SEO – Rankingfaktoren und Optimierungen

Asja Pyzhova | SEO Consultant | Morefire

Asja Pyzhova | SEO Consultant | Morefire

11:30 – 12:00 Uhr: Das Werbelaunch Projekt: Diese 5 Tips verwandeln deine Projektkolleg:Innen von Gegenspieler:innen zu SEO Kompliz:innen

Johannes Wiese | Geschäftsführung und Beratung | Digitalagentur blueline

Johannes Wiese | Geschäftsführung und Beratung | Digitalagentur blueline

12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH

Die Zahl der Plätze ist begrenzt – sichere dir also so schnell wie möglich einen Zugang, um die wertvollen Insights aus dem SEO-Programm mitzunehmen. Wir sehen uns beim Digital Bash – SEO von OnlineMarketing.de.