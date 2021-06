Du möchtest dein Search Engine Advertising optimieren, um mehr Menschen zu erreichen? Beim Digital Bash am 17. Juni erhältst du exklusive Insights von unseren Expert:innen zu diesem Thema. Melde dich jetzt kostenlos an!

Mit SEA eröffnen Unternehmen sich Chancen, ihre Zielgruppe effektiv zu erreichen. Auch die Skeptischen haben das Search Engine Advertising längst fest in ihren Marketing-Mix etabliert. Wie du das volle Potential nutzen und deine Chancen steigern kannst, mit deinen Inhalten die richtigen Leute zu erreichen, erfährst du in unserem Online Event. Am Donnerstag, den 17. Juni startet um 9:30 Uhr der Digital Bash – SEA.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am 17. Juni keine Zeit? Kein Problem! Lass dir diese einzigartige Gelegenheit nicht entgehen und sichere dir mit deiner Anmeldung die Aufzeichnungen des Events.

Du bist weiblich, Branchenkennerin und willst auf die digitale Bühne? Dann reich jetzt einen Vortragsvorschlag ein und werde in unseren Expert:innen-Pool aufgenommen oder sichere dir deinen Slot bei The Digital Bash – Female Experts.

Unsere Speaker

Der Vormittag startet nach einer Einleitung durch Marc Stahlmann von OnlineMarketing.de, mit doppelter Power von ad agents. Benjamin Pettke und Nikolai Gerlach zeigen in ihrem Vortrag, wie du nachdem du deine Zielgruppe identifiziert hast, diese auch richtig ansprichst. Individualisierung dank Automatisierung heißt die Zauberformel!

Abgucken erlaubt? Viel zu selten lernen wir aus dem Verhalten unserer Mitbewerber:innen. Arne Rosemeyer von AdStrat GmbH zeigt in seinem Vortrag, wie du deine Konkurrenz beobachten und wertvolle Ableitungen für eigene SEA-Kampagnen daraus ziehen kannst.

Google Ads ist für deutlich mehr B2B-Unternehmen eine wichtige Stellschraube geworden, um den Vertrieb mit frischen Leads zu füttern. Doch neben der Quantität muss auch die Qualität der Leads stimmen. Michael Kühn von morefire GmbH gibt in seinem Slot drei Tipps für mehr hochwertige Leads.

Im Bereich von YouTube Ads hat sich in letzter Zeit einiges getan. Aniko Szenftner und Stephanie Pichler von Clicks Digital GmbH zeigen dir, wie du mit YouTube Ads nicht nur Impressions und Interaktionen, sondern auch Conversions und Umsätze pushst.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening The Digital Bash – SEA – 2020

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Benjamin Pettke | Senior SEA Account Manger & Projektmanager | ad agents; Nikolai Gerlach | SEA Account Manager | ag agents

Arne Rosemeyer | CEO & Founder | AdStrat GmbH

Michael Kühn | Senior Consultant im Paid Media Bereich | morefire GmbH

Aniko Szenftner | Junior SEA-/PPC-Managerin | Clicks Digital GmbH; Stephanie Pichler | Senior SEA-/PPC-Managerin | Clicks Digital GmbH

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Thema mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events bekommst dabei komplett kostenlos. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – SEA von OnlineMarketing.de.