Am 10. Oktober erlebst du in unserem kostenlosen On Tour Event mit Smarketer, wie Smart Advertising für Vertical-Video-Ads, mit zeitgemäßer KI und zielgerichtetem Tracking gelingt und Erfolge zeitigt. Sei live im Microsoft Headquarter in München dabei und sichere dir die Expertise von Smarketer, Microsoft, PAYBACK und Co.

Eine Fortbildung, Advertising-Tipps am Puls der Zeit, hochwertiges Networking und ein Besuch im Microsoft HQ in München – all das bietet unser neues Digital Bash On Tour Event in Kooperation mit Smarketer am 10. Oktober für dich. Du kannst dich für einen kostenfreien Platz registrieren, ab 10 Uhr beste Verpflegung in einzigartiger Atmosphäre genießen und nebst einer facettenreichen Keynote Vorträge und ein mit weltbekannten Brands besetztes Panel zum Status quo erfolgreicher Werbung erleben.

Die Tickets für das Deep Dive Event zu einem der wichtigsten Themen unserer Zeit sind allerdings stark limitiert. Registriere dich also gleich, um dabei zu sein.

Networking, Inhalte und tolle Locations erwarten dich bei unseren Events

Digital Bash On Tour: Was dich beim Smart Advertising Event erwartet

Unser neues On Tour Event bringt dich mit Speakern zusammen, die sich schon en detail mit der brandaktuellen und smarten Advertising-Lösungen vom KI-Einsatz bis hin zu Best Practices und ihren vielfältigen Facetten auseinandersetzen, aber auch mit Branchenkolleg:innen, die ebenfalls noch mehr über das sich stetig wandelnde Themenfeld lernen möchten. Knüpfe neue Kontakte, erlebe eine State of the Art Location in Business-Atmosphäre und schlaue dich auf, um dein Unternehmen, deine Werbe-Unit oder dich selbst im Advertising Game mit sich stetig wandelnden Voraussetzungen an die Speerspitze der Entwicklung und Umsetzung zu setzen. Unsere Events bieten ein kompaktes Update für jede Person, die im Bereich Advertising tätig ist oder sich in diesem Bereich gezielt fortbilden möchte.

Das Microsoft HQ in München heißt unsere Speaker und Teilnehmer:innen am 10. Oktober willkommen, um in passender Atmosphäre Advertising im KI-Zeitalter zu diskutieren, © Microsoft

Freue dich auf die Expert:innen Daniel Tschirschwitz (Smarketer), Florian Trautwein (Microsoft), Marco Gilly (KG Media Factory), Astrid Linser (BEARS WITH BENEFITS), Kai Schmidt (HolidayCheck AG), Nico Winkelhaus (PAYBACK), Andreas Cüppers (Parookaville) und Moderatorin Sabrina Kraft.

Unsere Speaker in München (mit einem Klick aufs Bild kommst du zur Gesamtübersicht)

Von ihnen erhältst du Insights zu ganz unterschiedlichen, aber jeweils äußerst relevanten Momenten des Smart Advertising. Dabei geht es zum einen um die Beantwortung von Fragen wie:

Warum scheitern so viele Unternehmen an der Königsdisziplin Vertical-Video-Ads?

Inwiefern dient der Microsoft Copilot als AI Booster für Marketer?

Was hat es mit WSST auf sich und wie kannst du die einzigartige Tracking-Lösung gewinnbringend für dich einsetzen?

Was macht eine Werbekampagne erfolgreich?

Welche Best Practices solltest du für smartes Advertising und hervorstechende Kampagnen unbedingt kennen?

Zum anderen liefert das Event konkrete Praxistipps und Perspektivierungen – letztere nicht zuletzt in unserem bunt besetzten Panel mit dem Titel „Was macht Werbung erfolgreich? Best Practices und Erfolgsfaktoren einer Winning Campaign“. Du kannst erfahren, wie du eine anspruchsvolle und relevante Vertical-Video-Ad erstellst, wie du deine Kampagneneffizienz dank des Copilot deutlich steigern und einzelne Schritte automatisieren kannst und wie du mit der Tracking-Lösung und smartem Advertising zu einem höheren ROI und mehr Conversions gelangst.

Rund um unser fachspezifisches Programm kannst du bei Kaffee und Lunch sowie in der Networking-Pause mit Kolleg:innen und Expert:innen zusammenkommen und dein Netzwerk ausbauen.

Wir freuen uns auf deine Teilnahme, ein tolles Event und den facettenreichen Support der Advertising-Expert:innen von Smarketer.

Limitierte Tickets ohne Kosten

Bitte beachte, dass die Kapazität begrenzt ist und die Tickets somit streng limitiert sind, und daher nicht alle Anfragen bestätigt werden können.

Frage jetzt für dein kostenloses Ticket an und freue dich mit etwas Glück auf einen Tag voller Wissen, Networking und inspirierender Gespräche beim Digital Bash On Tour x Smarketer – Smart Advertising in München!

Wie unsere Digital Bash Live Events im Kontext von Messen wie der DMEXCO aussehen können, kannst du im Beitrag nachvollziehen und dir die Vorträge von vor Ort im Nachgang anschauen.