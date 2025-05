Der Digital Bash On Tour x Adobe – AI-powered Customer Experience lädt dich dazu ein, Einblicke in erfolgreiche Customer-Experience-Strategien zu erhalten, dich gezielt fortzubilden und beim Networking neue Kontakte zu knüpfen. Sicher dir jetzt dein Ticket und sei am 14. Mai in Frankfurt dabei!

Es ist wieder so weit: Der Digital Bash geht auf Tour und lädt dich dazu ein, dich am 14. Mai 2025 ab 09:30 Uhr beim Digital Bash On Tour x Adobe – AI-powered Customer Experience gezielt fortzubilden! Die Kluft zwischen strategischer Vision und operativer Umsetzung in CX-Initiativen, die Grenzen von Pipeline-Driven Marketing, Echtzeit-Personalisierung und Impact entlang der Customer Journey und eine spannende Panel-Diskussion stehen auf dem Programm. Erhalte im Rahmen unseres Events in Kooperation mit Adobe neue Impulse für dein Marketing sowie Einblicke in branchenrelevante Trends und knüpfe beim Networking neue Kontakte zu Expert:innen mit Fachwissen und Kolleg:innen mit ähnlichen Interessen.

Neugierig geworden? Dann schnapp dir jetzt dein Ticket für das kostenlose Deep Dive Event. Aufgepasst: Die Tickets sind stark limitiert, also registriere dich gleich, um dabei zu sein.

Networking-Möglichkeiten, eine tolle Location, gutes Essen und nicht zuletzt spannende Vorträge: Das erwartet dich beim Digital Bash On Tour x Adobe – AI-powered Customer Experience

Digital Bash On Tour: Freu dich auf diese Vorträge und Speaker

Einmal mehr bringt dich unser On Tour Event mit Speakern der Extraklasse zusammen, die dir im Rahmen eines facettenreichen Programms inspirierende Perspektiven auf bekannte Herausforderungen und aktuelle Marketing-Entwicklungen eröffnen. Tausche dich mit Branchenkolleg:innen aus, entdecke Erfolgsstrategien, sammle neue Impulse – und genieße das Ganze bei entspannter Atmosphäre mit Food, Snacks und Drinks.

Auch die Event Location ist ein echtes Highlight: Das OutOfOffice Frankfurt Westend vereint urbane Kreativität mit tropischem Charme. Freu dich auf die große Dachterrasse, von der du einen atemberaubenden Blick auf die Frankfurter Skyline genießt. Nur zehn Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, im Herzen des charmanten Westends gelegen und umgeben von Altbauten, Cafés und viel Grün, lädt die Location dazu ein, über den Business-Tellerrand hinauszudenken und neue Ideen zu entwickeln.

Das OutOfOffice Frankfurt Westend mit großer Dachterrasse lädt zum Träumen ein

Auf dich warten spannende Vorträge und wertvolle Insights unserer Expert:innen. Mit dabei sind Volker John (Senior Sales GTM Lead bei Adobe), Melissa Fröhlich (Senior Solution Consultant bei Adobe), Britta Agel (Content Ambassador der Revenue Marketing Alliance), Sierk Conradi (Associate Director bei Accenture), Marc Stahlmann (CEO und Founder des Digital Bash), Oliver Mücke (Lead Digital Marketing der Deutsche Leasing Gruppe), Uli Stadler (Leiter Marketing und Vertrieb von trendtours Touristik GmbH) und Bülent Inci (Leiter Performance Marketing und Experte für digitale Transformation und datengetriebenes Marketing bei der Deutschen Bahn).

Unsere Speaker beim On Tour Event mit Adobe

Im Verlauf der Vorträge erhältst du tiefgehende Einblicke in Erfolgsstrategien für dein Marketing 2025, wobei zahlreiche wesentliche Fragen aufgegriffen und fundiert beantwortet werden. Erfahre unter anderem,

wie du mit KI und Daten eine nahtlose Customer Experience gestaltest,

welche Trends dich im Bereich KI-gestützter Personalisierung erwarten und

wie du Silos zwischen Marketing, CX und IT aufbrichst.

Das gesamte Programm mit näheren Informationen zu den Vorträgen „Vom Hype zum Impact: Wie KI & Daten die CX in 2025 verändern“, „Von MQL zu ARR – Wie Revenue Marketing echten Umsatz liefert (und das auch zeigen kann)“, „Startklar für Echtzeit Personalisierung und Impact entlang deiner Customer Journeys“ und „Paneldiskussion: Who owns the Customer Journey? Silos aufbrechen zwischen Marketing, CX & IT“ kannst du dir auf unserer dedizierten Website anschauen.

Rund um unser fachspezifisches Programm kannst du bei Kaffeepause und abschließenden Snacks und Drinks mit Kolleg:innen, Expert:innen und unseren Speakern zusammenkommen und dein Netzwerk ausbauen. Wenn du magst, kannst du dich zudem beim gemeinsamen Lunch gezielt an drei Roundtables zu den Themen B2B-Marketing-Strategie, Content-Produktion oder Automatisierung und KI vernetzen und austauschen. Wir freuen uns auf deine Teilnahme, ein tolles Event und die facettenreichen Insights unserer Expert:innen.

Limitierte Tickets ohne Kosten