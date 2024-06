Am 19. Juni erfährst du in unserem On Tour Event mit Bazaarvoice, wie Social Commerce bei Pinterest, OTTO, aber auch bei dir aussehen und zu mehr Umsatz führen kann. Die Insights und Best Practices werden im Herzen Hamburgs präsentiert – und du kannst dabei sein.

Wie kombinieren Player wie OTTO und Plattformen wie Pinterest Social Media und E-Commerce, um erfolgreiche Business-Strategien zu fördern? Das erfährst du bei unserem ganz besonderen Digital Bash On Tour zusammen mit Bazaarvoice Bitesize. Am 19. Juni erwartet dich im 25hours Hotel Hamburg ab 10 Uhr ein buntes Programm mit Best Practices von ausgewiesenen Expert:innen, langfristig nützlichem Networking und der Chance, dein Social Commerce Game in kurzer Zeit maßgeblich zu verbessern.

Du kannst live vor Ort in der wundervollen Hafencity Hamburgs dabei sein und ein außergewöhnliches Ambiente genießen, während du Vorträgen von Bazaarvoice, OTTO, ahead Nutrition und Pinterest Deutschland zuhörst – und das kostenlos. Auf dich wartet tolles Networking bei Lunch und Kaffee, im Herzen Hamburgs und der Branche.

Die Tickets für das Deep Dive Event zu einem der wichtigsten Commerce-Themen unserer Zeit sind allerdings stark limitiert. Registriere dich also gleich, um dabei zu sein.

Networking, Inhalte und tolle Locations erwarten dich bei unseren Events

Digital Bash On Tour: Was dich beim Social Commerce Event erwartet

Unser neues On Tour Event bringt dich mit Speakern zusammen, die sich schon en detail mit Social Commerce auseinandersetzen, aber auch mit Branchenkolleg:innen, die ebenfalls noch mehr über das sich stetig wandelnde Themenfeld lernen möchten. Knüpfe neue Kontakte, erlebe eine State of the Art Location in Business-Atmosphäre und schlaue dich auf, um dein Unternehmen, deine Social Accounts und deine Content- sowie Sales-Strategie im Wettbewerb zu optimieren. Unsere Events bieten ein kompaktes Update für jede Person, die im Bereich Social Commerce tätig ist oder sich in diesem Bereich gezielt fortbilden möchte.

Freue dich auf die Expert:innen Friedrich Homburger, Client Success Manager von Bazaarvoice, Bianca Libowsky, Senior Agency Development Manager bei OTTO, Torsten Scholl, Lead Client Partner bei Pinterest Deutschland, und Caren Seegers, Team Lead Infuencer Marketing bei ahead Nutrition.

Unsere Speaker in Hamburg (mit einem Klick aufs Bild kommst du zur Gesamtübersicht)

Von ihnen erhältst du Insights zum Aufbau erstklassiger Creator-Programme, die deine Produkt-Launches auf das nächste Level heben, aber ebenso zur Nutzung relevanter Synergieeffekte im Cross-Channel-Bereich. Anhand einer Kampagne erfährst du, wie sich der Einsatz von Influencern, Werbeanzeigen und Retail vereinen lässt. Von OTTO kannst du lernen, wie aus Likes Buys werden und wie Live Shopping den E-Commerce revolutioniert – inklusive Antworten auf die Frage, ob Live Shopping auch für dich relevant sein kann. Und Pinterest Deutschland verrät, wie die shopping-affine Plattform Werbetreibenden mit Konzepten wie Shoppable Video und Atomization begegnet und wie du von den vielfältigen Angeboten der Plattform mit über 500 Millionen monatlich aktiven Usern profitieren kannst. Dabei wird eine Kernfrage beantwortet:

Warum funktioniert Social Commerce auf Pinterest?

Wir freuen uns auf deine Teilnahme, ein tolles Event und den facettenreichen Support von Bazaarvoice.

Limitierte Tickets ohne Kosten

Bitte beachte, dass die Kapazität begrenzt und die Tickets somit streng limitiert sind, und daher nicht alle Anfragen bestätigt werden können.

Frage jetzt für dein kostenloses Ticket an und freue dich mit etwas Glück auf einen Tag voller Wissen, Networking und inspirierender Gespräche beim Digital Bash On Tour x Bazaarvoice Bitesize – Social Commerce Event in Hamburg!