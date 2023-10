Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein paar Snapshots von unserem Main Event 2022 vermitteln dir einen Eindruck vom Event-Charakter

Sei zum Beispiel bei unserem Panel „Social Media durchgespielt“ dabei, wenn die bekannten Marken Thalia, KoRo, TradeRepublic, Parship, URBNCOM und das STRIVE Magazine über effektive Social-Media-Strategien diskutieren. Zu diesem Thema liefert dir unter anderem auch der Online-Experte Felix Beilharz ein großes Update in seinem Vortrag. Oder tauche mit der „LinkedIn Social Selling Hack Attack“ Masterclass von Britta Behrens in die Welt der LinkedIn-Optimierung ein. Joli Berlin lädt dich in ihrer Masterclass wiederum dazu ein, Strategien für Markenbildung im TikTok-Zeitalter zu erlernen.

Die ganze Welt des Digital Bash an einem Tag erleben: Von Verkaufspsychologie bis zur Magie, von der Stadionführung bis zur AI Masterclass

Du kannst darüber hinaus die Verkaufspsychologie als geheime Zutat für dein Marketing kennenlernen – dank Matthias Niggehoff vom Verkaufspsychologie Institut. Geheimnisvoll geht es auch zu, wenn nach einer der vielen Erholungspausen mit Essen, Getränken und inspirierenden Snacks aus der Region der Magier Oliver Henke auftritt, der verspricht: You won’t believe it!

Hat schon 2022 Magie auf die Bühne gebracht: Oliver Henke, © Marius Kempf

Wenn dein Kernthema im Bereich AI liegt, kannst du unserem Talk zu AI im Marketing mit Google, Contentbird, der Hamburg University of Applied Sciences und Co. beiwohnen oder von Adobe lernen, wie der AI-Einsatz zu mehr Umsatz führt.

Für alle E-Commerce-Expert:innen haben wir ebenfalls ein umfassendes Programm, von den Potentialen des Composable Commerce bis hin zum großen Talk über Best Practices erfolgreicher E-Commerce-Player. Mit dabei sind zum Beispiel Tchibo, PURELEI und Sonova. Egal, welches Themengebiet dein Steckenpferd ist, beim Digital Bash – Main Event kannst du mehr über E-Mail Marketing Hacks, innovative SEO-Ansätze, Sports Marketing, Programmatic Advertising und viel mehr erfahren. Mach dir selbst ein Bild und stöbere in unserem Programm für die drei Tracks.

Sei dabei, nimm an einem Tag Marketing Know-how für Monate und wichtige Connections für die ganze Karriere mit und erlebe eine ganz besondere Hamburg-Experience – samt Stadionführung beim FC St. Pauli und Hamburger Flair, gesprenkelt mit einem globalen Touch.