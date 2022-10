Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Von Rotbäckchen und Harry Potter

Wer das vielfältige Programm auf der Main Stage und der Masterclasses-Bühne verfolgt hat, konnte Best Practices und Expert:innen-Know-how zu den verschiedensten Themenbereichen aus der Online-Marketing-Welt mitnehmen. Christopher Stoll von HQLabs lieferte mit 12+1 Tools praxisnahe Hinweise auf die Geheimwaffe erfolgreicher Agenturen, Tobias Eickelpasch von Rock your email erklärte wiederum, wie du dein E-Mail Marketing so optimierst, dass du erst Klicks und dann Produkte verkaufst. „33 Heiße Facebook und Instagram Hacks für mehr Conversions“ gab es von Dawid Przybylski von der Finest Audience GmbH und Smarketer stellte klar, warum vor allem die richtigen Ziele ein großer Wettbewerbsvorteil sind (Stichwort Smart Bidding).

Mit ihrem Titel „Die Kammer des Schreckens? – Technisches SEO Auditing für Muggel“ zog Julia Weißbach, Head of SEO bei SYZYGY Performance mindestens Harry Potter Fans in ihren Bann, lieferte aber zugleich wichtigen Input für alle SEOs. Das tat ihr Malte Landwehr, Head of SEO bei idealo, mit seiner Vorstellung der SEO-Maßnahmen der fünf größten Gewinner:innen- und Verlierer:innen-Domains 2022 nach.

Welchen praxisbezogenen Einfluss all die Tipps, Erhebungen, Strategieansätze und dergleichen haben können – sei es nun bezogen auf LinkedIn als reichweitenstarke Plattform oder die Social Commerce Tools von Meta –, zeigte sich auch im Vortrag von Silke Reuter, der Marketing-Leitung der Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG, und Kim Fischer, Social Media Manager bei der web-netz GmbH: „Mutti! Rotbäckchen kommt! Die Traditionsmarke in der digitalen Welt positionieren“. Die Position des Traditionsunternehmens mit den bekannten Marken konnte im Markt deutlich gestärkt werden, weil neue E-Commerce-Strategien und Social-Influencer-Kooperationen fokussiert wurden.

Wir sind in den letzten zehn Jahren zehn Jahre jünger geworden,

meinte Silke Reuter.

Silke Reuter spricht über Traditionsmarken, © Marius Kempf

Zwischen Stadiontour und magischen Transaktionen

Eine Verjüngungskur konnte der Mentalist und Zauberer Oliver Henke dem Publikum zwar nicht bieten, doch er verblüffte das Publikum kurz nach der Mittagspause, zeigte, wie Zauberkunststücke funktionieren – und warum. Dafür lieh er sich auch etwas Bargeld, revanchierte sich aber mit beinah magischen Resultaten für alle Teilnehmer:innen.

Hat Magie auf die Bühne gebracht: Oliver Henke, © Marius Kempf

Das bunte Digital Bash-Programm umfasste neben Masterclasses und mit Zahlen und Tipps gefüllten Vorträgen abwechslungsreiche Möglichkeiten, die zum Entdecken einluden. So konnten die Besucher:innen vor Ort das traditionsreiche Kultstadion am Millerntor nicht nur im Event-Bereich kennenlernen, sondern im Rahmen von Stadiontouren auch einen Blick hinter die Kulissen des FC St. Pauli werfen.