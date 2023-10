Das Main Event 2023 – ein Überblick: Mit Gen AI alles neu im Marketing?

Der große Gen AI Boom war auch beim Main Event des Digital Bash spürbar. Liesel Klokkers von Salesforce stellte in ihrer Masterclass die Frage, ob im Marketing nun alles neu ausgerichtet werden müsse. Sie erklärte, warum KI ein Vertrauensproblem hat, wie Einstein-Grounding funktioniert und wie genau KI dem Marketing helfen kann. Sie betonte: Unternehmen sollten sich nicht fragen, ob sie eine KI-Strategie entwickeln, sondern wann und wie.

Liesel Klokkers auf der Masterclass 1 Stage, © Olivia Lehmann

Das Thema der generativen KI zog sich wie ein roter Faden durch das Event. Im großen AI Panel diskutierte Moderator Ralf Scharnhorst mit Nikolai Bockholt von Google, Nicolai Kuban von Contentbird, Prof. Peter Kabel von der Hamburg University of Applied Sciences (HAW) und Ramin Ataei von Justaddsugar, welche Tools heute schon gut nutzbar sind und welche uns in der nahen Zukunft noch erwarten. Am Stand von Contentbird konnten sich die Besucher:innen und Speaker unterdessen darüber informieren, wie sie die Magie der KI in ihre Prozesse integrieren können.

Der Contentbird-Stand beim Main Event 2023, © Olivia Lehmann

Die Contentbird-Experten gaben in ihrer Masterclass zum Besten, wie du mit einem der KI gegenüber offenen Mindset Wettbewerbsvorteile erlangen kannst.

Marketer werden nicht von KI ersetzt, aber vielleicht von Marketern, die wissen, wie man KI einsetzt,

meinte Nicolai Kuban. Auch Artur Kosch von Kosch Klink Performance sprach über die vielfältigen ChatGPT-Potentiale für die SEO, während Matthäus Michalik in einer Masterclass die internationale SEO diskutierte und Hands-on-Tipps für den Einsatz von Tools wie ChatGPT lieferte. Auch in Vorträgen zu anderen Themengebieten wurde das KI-Zeitalter, das nicht zuletzt Microsoft-Chef Satya Nadella Anfang des Jahres ausgerufen hat, immer wieder betont. Denn die Künstliche Intelligenz kann insbesondere auch im E-Commerce, beim Recruiting, bei der Prozessoptimierung im E-Mail Marketing und beim Community Management helfen.

Vom Wandel in den sozialen Medien, neuen Commerce-Optionen und Flying Uwes Erfolg

Das Programm des Main Events war 2023 besonders vielfältig. Dabei durften grundlegende Insights zum Status quo aus der Social-Media-Szene nicht fehlen. Der renommierte Social-Experte Felix Beilharz lieferte auf der Main Stage einen Rundumüberblick zu neuen Optionen auf Metas Plattformen, auf LinkedIn und X, während er zu letzterer Plattform Alternativen wie Threads und Bluesky diskutierte. Während er Meta Verified kritisierte, gab er auch an, dass an TikTok als Medium kein Weg vorbeiführt.

Felix Beilharz gibt seine Social Media Insights weiter, © Matthias Emminger

Der Meinung sind auch Marie-Josephine Ludewig und Mercan Aksoy von Joli Berlin. Sie haben per Masterclass Tipps zum Markenaufbau im TikTok-Zeitalter gegeben und sagen:

Marken müssen wie Creator denken, um Communities aufzubauen!

Die vielen Potentiale, die die sozialen Medium dank neuer Features, neuer Plattformen und stetig neuer Trends bieten, diskutierte das Panel rund um Corinna Niebrügge von Thalia, Hannah Andresen vom Strive Magazine, Hannah Lüth von Just Spices, Thomas Rademacher von KoRo und Udo Schumacher von der Parship Group unter dem Titel „Social Media durchgespielt“. In ihrer dedizierten LinkedIn Masterclass lieferte indes die Expertin Britta Behrens einen Deep Dive zum LinkedIn Selling (the art not to sell, but to make them buy). Katharina Kremming von Sinch wiederum erklärte anhand von Studienergebnissen, was WhatsApp im Marketing wirklich zu bieten hat.

Die Masterclasses konnten konzentriert über Kopfhörer verfolgt werden, © Olivia Lehmann

Auch ein im DACH-Raum besonders bekannter Creator betrat unsere Bühne: Flying Uwe alias Uwe Schüder. Er sprach zusammen mit Lars Hartenstein von PsyCommerce über seine Erfolgsgeschichte und präsentierte Wachstumspotentiale, die aus dem A/B-Testing hervorgegangen sind. Der Unternehmer und Sportler hat allein auf YouTube über 1,37 Millionen Abonnent:innen, auf Instagram über 688.000 Follower.

Flying Uwe und Lars Hartenstein im Millerntor-Stadion beim Main Event, © Matthias Emminger

Das bunte Themenspektrum berührte auch große E-Commerce-Potentiale – die Flying Uwe ebenfalls ansprach. So präsentierte etwa Oliver Goerke von der piazza blu ² GmbH das Hype-Thema Composable Commerce und ging dem Buzzword auf den Grund. Auch lieferte Natascha Karstaedt von SHOPMACHER Tipps für Shop-Systeme und No-Gos im E-Commerce – „Wenn ihr scheitern wollt, sorgt dafür dass sich Marketing und IT nicht unterhalten!“ – , während Marken wie Tchibo, Xucker, ghd Deutschland und Sonova Best Practices zur Conversion-Steigerung teilten. Andere große Marken wie Telefonica, FRAMEN, die Deutsche Bahn, Tealium, SIXT und die Sugar Daddies GmbH (CookieBros. ist eine Marke des Unternehmens) diskutierten unter der Leitung von Marcel Heuer (ANKOMM) als Marketing Masterminds zeitgemäße Strategien.

Das Marketing Masterminds Panel, © Matthias Emminger

Insights auch von geliebten Fußballvereinen, zwei Awards für Innovation und Hamburger Stadion-Feeling pur

Angesichts unserer ganz besonderen Location im Herzen Hamburgs und im Herzen des FC St. Pauli waren wir besonders erfreut, auch einen Talk mit Unterstützung des Vereins auf der Bühne zu haben. Niklas Lewanczik von OnlineMarketing.de hat gemeinsam mit Lara Weber und Martin Drust vom FC St. Pauli, Bianka Stak vom DFB und Hendrik Schnieders von Borussia Dortmund über die Potentiale und Hürden von Fußballvereinen und -organisationen im Digitalraum gesprochen.

Dabei zeigte sich, dass der FC St. Pauli zahlreiche Menschen mit Werten erreicht, die gar nicht am Fußball interessiert sind, dass besonders das Behind-the-Scenes Storytelling für Engagement sorgt (dabei hilft dem DFB etwa die Kooperation mit Google Pixel) und dass es die Balance zwischen Fan-Interessen und wirtschaftlichen Interessen bei jeder Entscheidung mitzudenken gilt. Vor allem sprachen die Panelist:innen von der Innovationskraft digitaler Angebote, die künftig noch mehr Potential für Stories, aber auch Umsatz bieten können.