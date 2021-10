Egal ob Google My Business, optimierte Analyseprozesse oder die CX: Beim Digital Bash – Local Marketing erfährst du alles rund um das Thema, um dein Business auf das nächste Level zu heben.

Du steigst gerade in das Thema Local Marketing ein und entdeckst nach und nach die Vorteile für dein Business? Dann haben wir gute Nachrichten für dich: Das ist erst der Anfang. Unsere Experten zeigen dir an einem kompakten Vormittag, wie du mithilfe von Local-Marketing-Maßnahmen deinen Umsatz steigern, deine Marke etablieren, deine Auffindbarkeit verbessern und dein Wachstum ankurbeln kannst. Hierfür stellen dir unter anderem Marketing-Profis von 1&1 IONOS, Uberall und Offerista die wichtigsten Insights und Tipps vor. Melde dich jetzt kostenlos an.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Experten

Nachdem Natascha Ehlers die digitale Bühne eröffnet hat, übernimmt Marco Siegel, Senior Commercial Manager bei 1&1 IONOS, das Mikrofon. In seinem Vortrag „Lokales Online Marketing für Einsteiger“ gibt Marco einen Überblick über die Potentiale, die lokales Marketing bereithält und zeigt, wie kleine und Kleinstunternehmen mit wenig oder keinem Vorwissen ihr Geschäft vor Ort mit wenig Aufwand online besser auffindbar machen.

Der zweite Speaker verspricht „Mehr Cash in the Täsch“. Während seines Vortrags erklärt Oliver Olschewski, CEO bei Offerista, wie du mit digitalem Marketing und Kassenbon-Analysen den Umsatz steigern kannst. Erfahre anhand von Praxisbeispielen der Kund:innen des Unternehmens wie Superbiomarkt oder Douglas, welche Erkenntnisse zum Kaufverhalten durch Kassenbonanalysen, User Tracking und Co. erzielt werden können.

Danach übernimmt Norman Rohr, SVP Marketing & Communications bei Uberall, die digitale Bühne. Unter dem Titel „Lokale CX ist DAS Framework für Wachstum“ erklärt er dir, wie du es schaffen kannst, in unserer digitalisierten Welt herauszustechen und deine lokalen Kund:innen in den Fokus zu rücken. Denn Unternehmen, die eine überragende Customer Experience bieten, erreichen Fünfmal mehr Umsatzwachstum.

Den letzten Vortrag des Tages hält Sven Deutschländer, Online-Marketing-Experte der dskom GmbH. Der Profi hatte bereits beim vergangenen Event erklärt, wie wichtig ein Google My Business Account ist. In der neusten Ausgabe erzählt er, welche Änderungen und Neuigkeiten mit dem „Google My Business Update 2021“ kamen.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening The Digital Bash – Local Marketing

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de

9:45 – 10:10 Uhr: Lokales Online Marketing für Einsteiger

Marco Siegel | Senior Commercial Manager | 1&1 IONOS

Marco Siegel | Senior Commercial Manager | 1&1 IONOS

10:15 – 10:45: Mehr Cash in the Täsch – Wie Sie mit digitalem Marketing & Kassenbon-Analysen den Umsatz steigern können

Oliver Olschewski | CEO | Offerista

Oliver Olschewski | CEO | Offerista

10:50 – 11:20 Uhr: Lokale CX ist DAS Framework für Wachstum

Norman Rohr | SVP Marketing & Communications | Uberall

Norman Rohr | SVP Marketing & Communications | Uberall

11:25 – 11:55 Uhr: Das Google My Business Update 2021

Sven Deutschländer | Online Marketing Experte | dskom GmbH

Sven Deutschländer | Online Marketing Experte | dskom GmbH

Ab 12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Local Marketing mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Local Marketing von OnlineMarketing.de.

