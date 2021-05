Du willst mithilfe von Social Media deinem Business einen Boost verleihen, weißt aber einfach nicht, wo du anfangen sollst? Dann melde dich jetzt für unseren Digital Bash EXTREME – Social Media 2021 an und sichere dir zahlreiche Insights von hochkarätigen Branchenkenner:innen.

Vier Expert:innen, ein Ziel: Deine Social Media Skills auf das nächste Level heben. Patrick Klingberg, Jason Modemann, Sarah Sunderbrink und Svenja Teichmann bieten dir an einem spannenden Vormittag gespickt mit allerhand Insights, Tipps und How-tos die perfekte Grundlage, um auf Instagram, TikTok, YouTube, Twitter und Co. durchzustarten. Am 25. Mai bekommst du zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr beim Digital Bash EXTREME – Social Media 2021 alles wissenswerte zum Thema Social Media einfach und übersichtlich aufbereitet. Der selbsternannte Digital Architekt und sowohl Websites- als auch Social-Media-Experte Patrick Klingberg führt dich durch einen Vormittag voller Social Hacks.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am 25. Mai keine Zeit? Kein Problem! Lass dir diese einzigartige Gelegenheit nicht entgehen und sichere dir mit deiner Anmeldung die Aufzeichnungen des Events.

Du bist weiblich, Branchenkennerin und willst auf die digitale Bühne? Dann reich jetzt einen Vortragsvorschlag ein und werde in unseren Expert:innen-Pool aufgenommen oder sichere dir deinen Slot bei The Digital Bash – Female Experts.

Unsere Expert:innen beim Digital Bash EXTREME – Social Media 2021

Speaker, Marketing-Experte, Twitch Host oder Social-Media-Profi: Patrick Klingberg ist ein echtes Allround-Talent der deutschen Digitalbranche. Beim Digital Bash EXTREME – Social Media 2021 führt der digitale Architekt nicht nur in vielen spannenden Vorträgen durch die Web-Konferenz, sondern diskutiert und bespricht mit anderen Social-Media-Expert:innen innovative Ansätze, wie Unternehmen soziale Netzwerke effektiv für sich nutzen können.

Ergänzt wird Patricks Programm von Jason Modemann, Mitgründer und Geschäftsführer der Mawave Marketing GmbH. In seinem Vortrag „Profitables Skalieren in der Praxis über Social Media“ gibt Jason praxisnahe Einblicke in die tägliche Arbeit als Marketing-Experte mit verschiedenen Social-Media-Portalen.

Nach einer kurzen Pause kommt Sarah Sunderbrink, Senior Lead Social Media Manager bei Zooplus, zum Digital Bash EXTREME – Social Media 2021 dazu. Sie erklärt innerhalb von 30 Minuten, wie Social Media funktioniert und präsentiert dir Lösungsansätze, wie du kanalspezifische Inhalte mit relevantem und emotionalem Mehrwert lieferst und so die Reichweite deines Unternehmens erhöhst.

In einer Panel-Diskussion spricht Sarah mit Patrick und Svenja Teichmann, Gründerin und Geschäftsführerin der Crowdmedia GmbH, über Social Media KPIs, mit denen sich ein lückenloses Monitoring wirklich lohnt.

Die Agenda

9:00 – 9:05 Uhr: Opening Digital Bash EXTREME – Social Media 2021

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

9:05 – 09:25 Uhr: Zahlen – Daten – Fakten: Social Media 2021

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

09:25 – 09:45 Uhr: GenZ kennenlernen und verstehen

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

09:45 – 10:00 Uhr: Social Media als Distributionskanal

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

10:00 – 10:30 Uhr: Profitables Skalieren in der Praxis über Social Media

Jason Modemann | Mitgründer und Geschäftsführer | Mawave Marketing GmbH

Jason Modemann | Mitgründer und Geschäftsführer | Mawave Marketing GmbH

10:30 – 10:35 Uhr: Q&A mit Jason Modemann

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt



10:35 – 10:40 Uhr: Pause



10:40 – 11:00 Uhr: Der Social-Media-Algorithmus

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

11:00 – 11:30 Uhr: Social Media Organic – Algorithmus, (Realtime)-Content und Kanalstrategie für erfolgreiche Social Media Kommunikation

Sarah Sunderbrink | Senior Lead Social Media Manager | zooplus

Sarah Sunderbrink | Senior Lead Social Media Manager | zooplus

11:35 – 11:40 Uhr: Q&A mit Sarah Sunderbrink

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt



11:40 – 11:45 Uhr: Pause



11:45 –12:05 Uhr: Panel: Social Media KPIs

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt ; Sarah Sunderbrink | Senior Lead Social Media Manager | Zooplus ; Svenja Teichmann | Gründerin & Geschäftsführerin | Crowdmedia GmbH

12:05 – 12:25 Uhr: Social-Media-Wettbewerb beobachten

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Ab 12:25 : Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Thema Social Media 2021 mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events bekommst du für nur 129 Euro. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash EXTREME – Social Media 2021 von OnlineMarketing.de.