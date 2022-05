Was macht E-Mails wirklich erfolgreich, wie werden deine Newsletter zum Must-read und auf welche Weise kann KI dir dabei helfen? All das beantwortet der Digital Bash – EXTREME zum Thema E-Mail Marketing am 8. Juni.

Wenn du die bestmöglichen Betreffzeilen, Newsletter mit einer besonders hohen Öffnungsrate und Insights dazu erhalten, wie du mithilfe von KI deine Mailings zielorientiert optimieren kannst, solltest du bei unserem nächsten Spezial-Event der Digital Bash-Reihe einschalten. Was E-Mail Marketing 2022 erfolgreich macht, erfährst du beim Digital Bash EXTREME – E-Mail Marketing.

Am 8. Juni 2022 ab 9 Uhr bekommst du von unseren Expert:innen sämtliche Best Practices, Praxisbeispiele und Trend-Hinweise präsentiert, die dein E-Mail Marketing auf das nächste Level heben können. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Potentialen, die KI-Mechanismen für Newsletter-Texte und Mailing-Prozesse allgemein bieten. Melde dich jetzt für den ausführlichen Deep Dive an!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker beim EXTREME Event zum E-Mail Marketing

Der Vormittag startet nach der Begrüßung durch Michelle Sobek von OnlineMarketing.de mit einem spannenden Vortrag darüber, was E-Mails erfolgreich macht. Was musst du tun, damit sie beachtet, geöffnet und geklickt werden? Das erklären Tobias Eickelpasch, CEO (Chief E-Mail Officer) von Rock Your email und Valerie Khalifeh, Marketing Automation Manager von der Morefire GmbH. Für die Teilnehmer:innen bieten sie Raum für Fragen, eine umfangreiche Checkliste für bessere E-Mails und zahlreiche Insights zu ihrem Know-how aus der eigenen Praxis. Da der Vortrag inklusive Fragerunde knapp 110 Minuten lang sein wird, gibt es genügend Raum, um die Strategien für dein Business auch mal im Detail zu beleuchten.

Nach einer Kaffee- und Frühstückspause geht es mit dem nächsten Vortrag weiter. Henrik Roth ist CMO und Co-Founder von neuroflash und erläutert, wie du (bessere) E-Mail-Texte mithilfe künstlicher Intelligenz erstellen kannst. In seinem Workshop möchte er eine KI-Technologie praxisnah mit den Teilnehmer:innen testen. Dabei wird er auf Themensuche gehen, E-Mail-Texte und Betreffzeilen erstellen und Texte optimieren. Ziel ist, Aha-Momente bei den Teilnehmer:innen zu evozieren und ihnen eine Vorstellung davon vermitteln, was heute schon geht und in Zukunft möglich ist. Oder was mit KI in Zukunft nicht geht oder möglich ist. Ein kostenloser Test des vorgestellten Tools steht den Zuschauer:innen auch in Aussicht.

Es geht spannend weiter, denn im nächsten Slot präsentiert Jan König von ODALINE, wie das #GoTeam das komplette GoDaddy Marketing übernehmen konnte. Laut ihm ist der Begriff Content Marketing veraltet, denn Content bedeutet heutzutage Marketing: Unternehmen, die noch in klassischen Kampagnen-Strukturen denken, die nach sechs Wochen enden, verschenken laut König enormes Potential. Der Case zeigt, dass er recht haben könnte.

Anschließend und abschließend diskutieren die drei Speaker eingehend, wie KI das E-Mail Marketing auf ein neues Level heben kann. „,Mensch vs. Maschine‘: ersetzt KI zukünftig die Arbeit der Redakteur:innen?“, so heißt der Titel der Diskussionsrunde. Und tatsächlich soll es auch darum gehen, zu klären, ob KI-Technologien manuelle Prozesse obsolet machen können und ob sogar Arbeitsplätze in Gefahr geraten können. Gleichzeitig soll die Diskussion aber ebenso aufzeigen, welche großen Potentiale für die Newsletter- und Mailing-Erstellung in der Verwendung von Automation und KI schlummern. Das Credo: KI heißt Veränderung – und damit kann das E-Mail Marketing neu, aufregend und letztlich auch umsatzrelevant weiterentwickelt werden.

Sei dabei und partizipiere an dieser Mischung aus Deep Dive und Workshop, die deine Newsletter- und E-Mail-Strategien nachhaltig optimieren wird.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash EXTREME – E-Mail Marketing

Michelle Sobek | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de

9:10 – 11:00 Uhr: Was macht E-Mails erfolgreich, damit sie beachtet, geöffnet und geklickt werden?

Tobias Eickelpasch | CEO (Chief E-Mail Officer) | Rock Your email; Valerie Khalifeh | Marketing Automation Manager | Morefire GmbH

09:30 – 10:00 Uhr: Warum Unternehmen dringend eine Lern- und Austauschkultur benötigen

Falk Hedemann | Co-Founder | Upload Publishing

11:00 – 11:20 Uhr: Pause

11:20 – 12:00 Uhr: Wie erstellst du Newsletter-Texte? Wie wär’s mal mit künstlicher Intelligenz?

Henrik Roth | CMO, Co-Founder | neuroflash GmbH

12:00 – 12:45 Uhr: Diskussion: "Mensch vs. Maschine": ersetzt KI zukünftig die Arbeit der Redakteure?

Henrik Roth | Chief Marketing Office, Co-Founder | neuroflash GmbH; Tobias Eickelpasch | CEO (Chief E-Mail Officer) | Rock Your email; Valerie Khalifeh | Marketing Automation Manager | Morefire GmbH

12:45 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Michelle Sobek | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de

