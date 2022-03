Noch mehr Wissen als beim Digital Bash bekommst du nur beim Digital Bash EXTREME! Gerade bei dem Thema Content Marketing lohnt es sich, in Zeiten von Content Shock und sich immer schneller verändernden Content-Konsums, noch etwas tiefer in die Materie einzusteigen. Diesen Deep Dive mit wertvollen Insights, inspirierenden Cases und praktischen Tipps solltest du dir nicht entgehen lassen.

News Feeds, Social Timelines, Push-Nachrichten, E-Mails und Newsletter: Dies sind nur einige Formate, über die wir Informationen erhalten und konsumieren. Neben der Vielzahl an Quellen, die es in der neuen Content-Marketing-Welt gibt, gilt es zudem, sich immer schneller an die zunehmenden Veränderungen anzupassen. Nur so können Unternehmen den Content Shock meistern und mit Inhalten zur Zielgruppe durchdringen. Was Content Marketing 2022 genau bedeutet, erfährst du beim Digital Bash EXTREME – Content Marketing.

Neben einer spannenden Paneldiskussion zwischen Expert:innen von unter anderem crowdmedia und Krombacher präsentieren dir ein Berater sowie Dozent für E-Commerce und strategisches Online Marketing sowie Speaker von Upload Publishing, ODALINE, Aufgesang und Achtung! ihr Wissen „Extreme“ zum Thema Content Marketing 2022 am 27. April 2022 ab 9 Uhr. Diskutiert wird, wie Unternehmen trotz Informationsflut Oberwasser bewahren können. Die Speaker erklären zudem, warum mehr nicht immer mehr im Content Marketing ist, warum eine Lern- und Austauschkultur für Unternehmen zunehmend wichtiger wird, warum Blogs an Relevanz verlieren, wie Wasserstörgeräusche zum Kernelement einer erfolgreichen Jubiläumskampagne geworden sind und wie Werbung ohne Werbung funktionieren kann. Anhand eines Cases wirst du zudem feststellen, dass Content die gesamte Kommunikation einer Marke bestimmen kann.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker

Der Vormittag startet nach der Begrüßung durch Michelle Sobek von OnlineMarketing.de mit einem spannenden Vortrag über die Relation zwischen Content und Liebe. Meike Leopold ist Content Marketing Consultant und erklärt, wieso Liebe (auch) die Antwort auf die Frage „Wie kann ich bei der vorherrschenden Informationsflut noch Aufmerksamkeit für meinen Content gewinnen?“ ist.

Falk Hedemann von Upload Publishing ist unser nächster Speaker. Er erklärt, wie Unternehmen in Zeiten kontinuierlicher Veränderungen erfolgreich Content Marketing aufbauen können: Mit einer ebenfalls kontinuierlichen Lern- und Austauschkultur als Teil der eigenen Unternehmenskultur.

Es geht spannend weiter, denn im nächsten Slot präsentiert Jan König von ODALINE wie das #GoTeam das komplette GoDaddy Marketing übernehmen konnte. Laut ihm ist der Begriff Content Marketing veraltet, denn Content bedeutet heutzutage Marketing: Unternehmen, die noch in klassischen Kampagnen-Strukturen denken, die nach sechs Wochen enden, verschenken laut König enormes Potenzial. Der Case zeigt, dass er Recht haben könnte.

Im anschließenden Talk spricht Olaf Kopp von Aufgesang darüber, warum Blogs im Content Marketing vom Must-have zum Nice-to-have degenerieren. Der Vortrag dient als Impuls, Aufmerksamkeit durch neue Formate zu gewinnen, um angesichts des veränderten Konsumverhaltens und der Verschiebung der digitalen Content Gatekeeper überzeugen zu können.

Nach der Pause startet die Paneldiskussion zum Thema „Erfolgsfaktoren im Content Marketing? Relevanz alter und neuer Kanäle?“. Gleich fünf Redner:innen diskutieren gemeinsam, wie Unternehmen in Zeiten des Content Shocks weiterhin neue und interessante zielgruppenvisierte Inhalte kreieren können und welche Plattformen noch relevant für zielgenaues Content Marketing sind. Auf der Bühne sprechen Dr. Sepita Ansari (Business Angel), Felicia Mutterer (Achtung! BROADCAST), Olaf Kopp (Aufgesang GmbH), Sven Markschläger (Krombacher) und Vanessa Runge (crowdmedia GmbH).

Nach dieser starken Paneldiskussion folgt wieder ein Solo-Beitrag von Robert Hoyer von Achtung!. Klassische Kampagnen rund um Firmenjubiläen und Geburtstage sind nicht wirklich interessant, dennoch ändern viele Unternehmen nichts an ihrem übliche Vorgehen – nicht so Hansgrohe und Achtung!. Sie haben „WaterTunes – Relaxingbeats aus Wasserstörgeräuschen“ zum Zentrum einer Jubiläumskampagne gemacht und damit wirklich alle abgeholt – Verbraucher:innen, Mitarbeiter:innen und Partner:innen.

Werbewirkung ohne werbliche Inhalte erzielen? Thomas Hörner, Berater, Autor, Redner und Dozent für E-Commerce und strategisches Onlinemarketing, erzählt im finalen Vortrag, wie das geht. Neben Antworten auf diese Frage liefert dir dieser Talk zusätzlich Tipps für eine wirkungsvolle Content-Marketing-Gestaltung in der Praxis – inklusive fünf Tools und Methoden zur Themenfindung.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash EXTREME – Content Marketing

Michelle Sobek | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de

Michelle Sobek | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de 9:10 – 09:30 Uhr: Was wirksame Inhalte mit Liebe zu tun haben

Meike Leopold | Content Marketing Consultant

Meike Leopold | Content Marketing Consultant 09:30 – 10:00 Uhr: Warum Unternehmen dringend eine Lern- und Austauschkultur benötigen

Falk Hedemann | Co-Founder | Upload Publishing

Falk Hedemann | Co-Founder | Upload Publishing 10:00 – 10:30 Uhr: Wie das #GoTeam das komplette GoDaddy Marketing übernommen hat

Jan König | Co-Founder | ODALINE GmbH

Jan König | Co-Founder | ODALINE GmbH 10:30 – 10:45 Uhr: Warum Blogs im Content-Marketing an Bedeutung verlieren

Olaf Kopp | Co-Founder | Aufgesang GmbH

Olaf Kopp | Co-Founder | Aufgesang GmbH 11:00 – 11:45 Uhr: Panel: Erfolgsfaktoren im Content Marketing? Relevanz alter und neuer Kanäle?

Dr. Sepita Ansari | Business Angel; Felicia Mutterer | Co-Founder and Managing Director | Achtung! BROADCAST; Olaf Kopp | Co-Founder | Aufgesang GmbH; Sven Markschläger | CDO | Krombacher; Vanessa Runge | Senior Content Marketing Beraterin | crowdmedia GmbH

Dr. Sepita Ansari | Business Angel; Felicia Mutterer | Co-Founder and Managing Director | Achtung! BROADCAST; Olaf Kopp | Co-Founder | Aufgesang GmbH; Sven Markschläger | CDO | Krombacher; Vanessa Runge | Senior Content Marketing Beraterin | crowdmedia GmbH 11:45 – 12:15 Uhr: „WaterTunes – Relaxingbeats aus Wasserstörgeräuschen“ – wie man ein Unternehmensjubiläum zum relevanten Thema macht

Robert Hoyer | Management Supervisor | Achtung! GmbH

Robert Hoyer | Management Supervisor | Achtung! GmbH 12:15 – 12:45 Uhr: Werbewirkung erzielen mit nicht-werblichen Inhalten

Thomas Hörner | Berater, Autor, Redner und Dozent für E-Commerce und strategisches Onlinemarketing

Thomas Hörner | Berater, Autor, Redner und Dozent für E-Commerce und strategisches Onlinemarketing 12:45 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Michelle Sobek | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash EXTREME – Content Marketing von OnlineMarketing.de.