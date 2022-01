Mit unserem Digital Bash – E-Commerce bringst du deinen Online Shop zum Glänzen. Am 10. Februar kannst du live dabei sein, wenn unsere Expert:innen ihre Tipps mit dir teilen. Melde dich jetzt an und sichere dir auch die Aufzeichnung!

Nach dem Weihnachtsgeschäft ist vor dem Weihnachtsgeschäft: Außerdem ist die Zeit um Black Friday, Cyber Monday und den Heiligabend zwar eine sehr verkaufsstarke im E-Commerce, aber ja bei weitem nicht die einzige, auf die du dich konzentrieren solltest. In der Welt des Online Shoppings gibt es immer etwas zu tun und wir möchten dir bei dem Digital Bash – E-Commerce am 10. Februar ab 9 Uhr Anregungen geben, was du für dein Business verbessern kannst. Unsere Expert:innen begleiten dich durch den Vormittag und haben spannende Themen im Gepäck, mit denen du dein 2022 erfolgreich startest.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker

Nach einer Einleitung von Marc Stahlmann, eröffnen Christian Radermacher von Sitecore und David Hefendehl von netzkern den Vormittag. „Let’s talk B2B E-Commerce!“ lautet ihr Vortragstitel, in dem drinsteckt, was auch drauf steht. Ob nun B2C oder B2B, was zählt, ist H2H. Wie du das in der boomenden Branche in dein Unternehmen integrierst, zeigen dir die beiden.

Spannend geht es mit Ji-Hyun Ahn und Yurdanur Marangoz-Yesilirmak weiter. Es wird um Agile Customer Experience gehen. Du weißt nicht, was das ist oder was agile CX bringt? Kein Problem. In diesem Vortrag zeigen dir zwei ausgewiesene CX-Expertinnen von SAP, wie man Veränderungen im Kund:innenverhalten rechtzeitig erkennt und sogar vorhersagt, um das Online-Geschäft gezielt anzupassen.

Wie du vom Content zur Conversion kommst, erklärt dir Andreas Eisemann von contentbird in seinem Vortrag. Denn viele E-Commerce-Unternehmen investieren viel Geld und Ressourcen in die Erstellung von Content, um Käufer:innen in ihre Online Shops zu locken. Doch die Conversion bleibt aus. Im Vortrag erfährst du, wie du das änderst.

Durch die Coronapandemie hat sich das Einkaufsverhalten vieler Konsument:innen verändert. Doch welche der Veränderungen sind vergänglich und welche sind „here to stay“? Volker John von Adobe klärt uns über die E-Commerce-Trends 2022 auf.

Auch André Kürten von dogado wirft einen Blick in die Zukunft. Er hilft den Teilnehmer:innen dabei, ihren Online Shop zukunftsfähig zu machen, zum Beispiel, indem du deine Hosting-Anforderungen für die jeweilige Wachstumsphase definierst.

Agenda

09:00 – 09:10 Uhr: Opening: Digital Bash – E-Commerce by Adobe

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH 09:10 – 09:40 Uhr: Let’s talk B2B E-Commerce!

Christian Radermacher | Sales Engineer Manager DACH | Sitecore; David Hefendehl | Digital Strategist | netzkern

09:45 – 10:30 Uhr: Agile CX im E-Commerce

Ji-Hyun Ahn | Senior Marketing Manager | SAP Customer Experience

Yurdanur Marangoz-Yesilirmak / Presales Manager | SAP

Ji-Hyun Ahn | Senior Marketing Manager | SAP Customer Experience

Yurdanur Marangoz-Yesilirmak / Presales Manager | SAP

10:35 – 11:05 Uhr: Vom Content zur Conversion: Worauf es in 2022 ankommt

Andreas Eisemann | Chief Revenue Officer | contentbird

Andreas Eisemann | Chief Revenue Officer | contentbird

11.10 – 11:40 Uhr: E-Commerce-Trends 2022

Volker John | Sales GTM Lead Adobe Commerce | Adobe

Volker John | Sales GTM Lead Adobe Commerce | Adobe

11:45– 12:15 Uhr: So machst du deinen erfolgreichen Onlineshop zukunftsfähig

André Kürten | Head of Sales Cloud Solutions | dogado GmbH

André Kürten | Head of Sales Cloud Solutions | dogado GmbH

12:15 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund um E-Commerce mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – E-Commerce von OnlineMarketing.de.