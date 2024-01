Du möchtest deine CX optimieren und deine Kund:innen überraschen? Dann sei beim Digital Bash – Customer Experience am 1. Februar dabei!

Im Fokus jeder Verkaufsstrategie sollten immer sie stehen: Die Kund:innen. Doch wie gut kennst du deine Customer Journey eigentlich? Der Digital Bash – Customer Experience hilft dir dabei, regelmäßiges Feedback einzuholen, um anschließend die Erlebnisse deiner Kund:innen zu verbessern. Hier bekommst du immer alle aktuellen Entwicklungen und die neuesten Trends zum Thema CX von unseren Expert:innen vorgestellt. In diesem Jahr ist vor allem Generative KI in der CX eines der Themen, an denen du nicht vorbei kommst. Und das ist auch gut so, denn KI kann dich dabei unterstützen, deine Customer Experience nachhaltig zu verbessern und deine Marke zu stärken. Wenn du mehr über die Anwendungsfälle verschiedener KI-Technologien im Bereich CX erfahren willst, dann sichere dir dein kostenloses Ticket für den Digital Bash – Customer Experience am 1. Februar. Zusätzlich zum Livestream erhältst du auch die Chance, zu networken und deine Fragen live von unseren Expert:innen beantworten zu lassen.

Diese Speaker erwarten dich beim Digital Bash – Customer Experience

Wie gut kennst du die Customer Journey deiner Zielgruppe? Mit dieser Frage starten wir in den Digital Bash – Customer Experience. Max C. Winterhoff, hilft und dabei, die „Kund:innenbrille“ aufzusetzen. Als Marken- und Kommunikationsberater unterstützt Max Unternehmen beim Ausbau ihrer Marke, bei der Fokussierung auf die Kund:innenbedürfnisse und beim kulturellen Wandel durch die Kraft einer klaren Identität. Die Kund:innen stehen bei ihm demnach immer an erster Stelle. Daher zeigt er dir in seinem Vortrag einerseits, mit welchen Tools und Techniken zur Markenbildung es dir gelingt, deine Zielgruppe stets im Fokus zu behalten und andererseits, wie du darauf aufbauend unverwechselbare Markenerlebnisse gestaltest.

Anschließend werfen wir gemeinsam mit Caroline Pecoraro und Holger von Seherr-Thoß einen Blick in die Zukunft, genauer gesagt in die Zukunft des Kund:innen-Feebacks. Die Senior Marketing Managerin und der CEO & Partner bei moveXM sprechen darüber, wie Generative KI durch automatische Zusammenfassungen von Kund:innen-Feedback dir Handlungsempfehlungen geben und dich mit konkreten E-Mail-Vorschlägen proaktiv unterstützen kann. Zusätzlich geben die beiden Speaker dir praktische Anwendungsbeispiele mit an die Hand, welche dir zeigen, wie du KI in deinen Arbeitsalltag integrieren kannst, um damit deine Customer Experience zu verbessern.

Sema Yildiz nimmt uns im folgenden Vortrag mit in die Welt des A/B-Testing und zeigt, wie A/B-Tests zu der Optimierung der Customer Experience beitragen können. Sie stellt uns am 1. Februar sowohl die Grundlagen erfolgreichen A/B-Testings, als auch Dos und Don’ts in der Praxis vor. Wie setzt sich ein erfolgreicher A/B-Test zusammen? Die Customer Success Managerin bei AB Tasty zeigt dir, welche vier verschiedenen Ebenen man beim Testen in jedem Fall beachten sollte. Anhand praktischer Use Cases von TUI, SEPHORA und CLARINS erhältst du die Schritt-für-Schritt-Anleitung für erfolgreiche A/B-Tests.

Dass KI bereits in nahezu jedem Bereich der Digitalbranche Einsatz gefunden hat, ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Doch KI-Lösungen gibt es viele und nicht jede ist für deinen Workflow geeignet. Daniel Renggli kennt sich als Marketing und CX Consultant bestens in der Welt der Customer Experience aus und kann uns deshalb zeigen, welche KI-Systeme dabei unterstützen, die Customer Experience zu verbessern. Schaue dir einerseits konkrete Anwendungsbeispiele an, die Daniel in seinem Vortrag aufzeigt und lerne andererseits, welche KI zur Prozessoptimierung und zur Gewinnmaximierung beiträgt.

Abschließend darf in unserem Digital Bash – Customer Experience ein Thema auf keinen Fall fehlen. Und deshalb widmet sich Prof. Dr. Martina Peuser in ihrem Vortrag den Themen Leadership und Organisationskultur. Die Beraterin und Professorin für Projektmanagement und Organisation wird erörtern, wie die Förderung bereichsübergreifender Zusammenarbeit zu einer kohärenteren Kund:innenerfahrung führen kann. Außerdem wird Martina praktische Beispiele vorstellen, die aufzeigen, wie eine starke Führungskultur nicht nur das Arbeitsumfeld verbessert, sondern auch einen direkten und positiven Einfluss auf die Kund:innenerfahrung hat.

Sichere dir jetzt dein kostenloses Ticket und bringe dich und dein Wissen im Bereich Customer Experience auf den neuesten Stand. Mit diesen Tipps wirst du die Erwartungen deiner Kund:innen zu übertreffen.

Freu dich auf diese Agenda

9:00 – 9:10 Uhr : Opening

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

9:10 – 9:40 Uhr : Brand-Driven CX – Wie richtige Kund:innenerlebnisse die Marke stärken

Max C. Winterhoff | CEO & Strategieerater | Rheinstrategie GmbH

Max C. Winterhoff | CEO & Strategieerater | Rheinstrategie GmbH

9:45 – 10:15 Uhr: Die Zukunft von Kund:innen-Feedback: Wie Generative KI auf die Optimierung der Customer Experience einzahlt

Holger von Seherr-Thoß | CEO und Partner | moveXM

Caroline Pecoraro | Senior Marketing Manager | moveXM

Holger von Seherr-Thoß | CEO und Partner | moveXM

Caroline Pecoraro | Senior Marketing Manager | moveXM

10:20 – 10:50 Uhr : Die Technik des A/B-Testing: Conversion Rate Optimization mit System

Sema Yildiz | Customer Success Manager | AB Tasty

Sema Yildiz | Customer Success Manager | AB Tasty

10:55 – 11:25 Uhr: Wie uns die KI dabei unterstützt, Kund:innenerlebnisse nachhaltig zu verbessern

Daniel Renggli | Marketing & CX Consultant | Hase & Igel GmbH

Daniel Renggli | Marketing & CX Consultant | Hase & Igel GmbH

11:30 – 12:00 Uhr: Von innen nach außen: Wie vertrauensbasiertes Leadership und Organisationskultur die Customer Experience revolutionieren

Prof. Dr. Martina Peuser | Keynote Speakerin, Beraterin und Professorin für Projektmanagement und Organisation

Prof. Dr. Martina Peuser | Keynote Speakerin, Beraterin und Professorin für Projektmanagement und Organisation

12:00 Uhr: Abschluss und Key Takeaways

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

