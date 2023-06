Sichere dir am 27. Juni Tipps für aufmerksamkeitsstarke LinkedIn Ads, erfolgversprechende Content Supply Chains, relatable Stories für Social-Kanäle und Best Practices für dein B2B Content Marketing.

Es hat einen Grund, warum der Content beim Content Marketing an erster Stelle steht. Denn es ist die Qualität der Inhalte von Brands, Creatorn und Publishern, die langfristig zum Erfolg beiträgt. Sichere dir jetzt also ein Ticket für den Digital Bash – Content Marketing powered by Adobe, um herauszufinden, wie du deine Inhalte so attraktiv, qualitativ hochwertig und sichtbar wie möglich gestalten kannst. Am 27. Juni hast du die Chance, alles über B2B-Content-Marketing-Strategien, Content Supply Chains, den Click-Mythos und vieles mehr zu lernen. Sei dabei und sichere dir Best Practices für relatable Content, der als Story bei deiner Zielgruppe im Gedächtnis bleibt.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Du befindest dich zu diesem Zeitpunkt schon im wohlverdienten Sommerurlaub? Keine Sorge, dank des Livestreams und einer nachträglichen Aufzeichnung kannst du teilnehmen, von wo du möchtest. Auch im Büro oder bequem vom Sofa aus.

Diese Speaker erwarten dich in der Digital Bash – Content Marketing powered by Adobe

Ingo Hofmann von Ibexa und Rebekka Klinken von XROW geben dir wertvolle Tipps für dein B2B-Unternehmen. Damit optimierst du deine Content-Marketing-Strategie. Von aktuellen Trends und Herausforderungen über Wege zur effektiven Erreichung der Zielgruppen bis hin zur Bedeutung von Personalisierung und Segmentierung geht das Duo auf diverse relevanten Aspekte ein.

Wie schaffst du es, als Unternehmen konstant herausragende Inhalte abzuliefern? Christian Vogel von der Adobe Systems GmbH weiß, wie erfolgreiche Content Supply Chains aussehen. Denn mit einer gut strukturierten und optimierten Content-Lieferkette kannst du dazu beitragen, die Fähigkeiten des Teams bestmöglich für relevanten Content Output zu nutzen.

Relatability is Key, wenn es um erfolgreichen Social Media Content geht. Benedikt Böckenförde von VISUAL STATEMENTS zeigt dir an konkreten Fallbeispielen auf, welche Geschichten du für bedeutungsvolle User-Interaktionen brauchst.

Theresa Sturm von Via Digital hat sechs Tipps in petto, die dir dabei helfen, mit Werbeanzeigen auf LinkedIn deinem Content die Aufmerksamkeit in der passenden Zielgruppe zu verschaffen, die er verdient.

Der Vortrag „Nieder mit dem Click-Mythos: Wie man aus Daten echte Insights gewinnt“ von Simon Kaiser, Geschäftsführer von Klein aber, behandelt die Entwicklung relevanter Business KPIs für YouTube, deren Messung und Aufbereitung, sowie die Ableitung langfristig erfolgreicher Content-Strategien. Simon Kaiser erklärt, warum der Click- und Abonnementmythos überwunden werden muss und wie man überprüfen kann, ob man den falschen KPIs nachjagt.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Content Marketing powered by Adobe

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH 9:10 – 09:40 Uhr: Best Practices: B2B Content Marketing Strategie in 2023

Ingo Hofmann | Partner Manager DACH | Ibexa

Rebekka Klinken | Product Ownerin | XROW

Ingo Hofmann | Partner Manager DACH | Ibexa Rebekka Klinken | Product Ownerin | XROW 09:45 – 10:30 Uhr: Erfolgreiche Content Supply Chains – So meistern Unternehmen die Anforderungen an herausragende Inhalte

Christian Vogel | Sales GTM Lead Content & Workfront | Adobe Systems GmbH

Christian Vogel | Sales GTM Lead Content & Workfront | Adobe Systems GmbH 10:35 – 11:05 Uhr: Warum Marketer für ihre Content-Strategie in sozialen Medien dringend auf Relatable Stories setzen sollten

Benedikt Böckenförde | CEO | VISUAL STATEMENTS

Benedikt Böckenförde | CEO | VISUAL STATEMENTS 11:10 – 11:40 Uhr: Supercharge dein Content Marketing mit LinkedIn Ads

Theresa Sturm | Gründerin & Geschäftsführerin | Via Digital

Theresa Sturm | Gründerin & Geschäftsführerin | Via Digital 11:45 – 12:15 Uhr: Nieder mit dem Click-Mythos: Wie man aus Daten echte Insights gewinnt

Simon Kaiser | Geschäftsführer | Klein aber

Simon Kaiser | Geschäftsführer | Klein aber 12:15 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

Die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und sichere dir jetzt dein Ticket für einen sommerlichen Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Content Marketing powered by Adobe von OnlineMarketing.de.