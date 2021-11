Hol dir jetzt exklusive Insights, um deine B2B-Strategie zu optimieren und dir so einen echten Umsatz-Boost zu verschaffen. Melde dich jetzt kostenlos für den Digital Bash – B2B an.

Wie kannst du deine B2B-Stratgie auf das nächste Level heben? Gibt es Ansätze aus dem B2C, die du auch auf das durchaus komplexere B2B-Feld anwenden kannst? Welche Rolle spielt guter Content auch für die Ansprache von Unternehmenskund:innen? Antworten auf diese und weitere spannende Fragen geben dir unsere Expert:innen am 03.11.2021 ab 9 Uhr beim Digital Bash – B2B. Melde dich jetzt kostenlos an.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker

Nachdem Natascha Ehlers den Digital Bash – B2B eröffnet hat, übernimmt Omid Rahimi, Geschäftsführer der eMinded GmbH, für den ersten Vortrag die digitale Bühne. Er erklärt dir, wie du den Konflikt zwischen Marketing und Sales einfach lösen kannst – nämlich mit Liebe.

Als zweiter Experte tritt Dennis Ollig, Director Customer Success bei Contentbird, ins Licht der Webcam. In seinem Vortrag „B2B-Leads mit Content gewinnen und konvertieren“ zeigt dir der Profi, wie du im häufig komplexen B2B-Bereich mit dem richtigen Content neue Kund:innen gewinnen kannst.

„Wer nicht automatisiert verliert!“ – unter diesem Titel hält Martin Philipp, Geschäftsführer und Managing Director bei der SC-Networks GmbH, den dritten Vortrag des Tages. Er erklärt dir, warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um die Transformation der Marketing- und Vertriebsorganisation voranzutreiben.

Christian Thiede, Head of Sales DACH & Benelux bei Liferay, zeigt dir drei Gründe, warum jeder Digitalisierungs-Profi ein DXP kennen sollte. In seinem Slot geht er darauf ein, wieso DXPs die Grundlage für moderne Omnichannel- und Commerce-Erlebnisse im B2B bilden.

Verbraucher:innen denken nicht über Kanäle nach, sondern über Erfahrungen – dieser Meinung ist Ben Jeger, Managing Director – Central Europe bei AppsFlyer. Warum? das erklärt er dir in seinem Vortrag „Return on Experience – Cross Channel Marketing in 2021“.

Last but not least spricht Jasmin Di Pardo, Webdesignerin bei Innotag, darüber, was eine umsatzstarke Website ganz konkret ausmacht und wie du es schaffst, dass deine Website endlich mehr Anfragen generiert – durch Verkaufspsychologie und Storytelling.

Agenda

09:00 – 09:10 Uhr: Opening Digital Bash – B2B

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de 09:10 – 09:40 Uhr: Smarketing – B2B Leadgenerierung mit Liebe

Omid Rahimi | Geschäftsführer | eMinded GmbH

Omid Rahimi | Geschäftsführer | eMinded GmbH 09:45 – 10:15 Uhr: B2B-Leads mit Content gewinnen und konvertieren

Dennis Ollig | Director Customer Success | contentbird

Dennis Ollig | Director Customer Success | contentbird 10:20 – 10:50 Uhr: Wer nicht automatisiert verliert!

Martin Philipp | Geschäftsführer | Managing Director | SC-Networks GmbH

Martin Philipp | Geschäftsführer | Managing Director | SC-Networks GmbH 10:55 – 11:25 Uhr: 3 Gründe, warum jeder Digitalisierungs-Profi ein DXP kennen sollte

Christian Thiede | Head of Sales DACH & Benelux | Liferay

Christian Thiede | Head of Sales DACH & Benelux | Liferay 11:30 – 12:00 Uhr: Return on Experience – Cross Channel Marketing in 2021

Ben Jeger | Managing Director – Central Europe | AppsFlyer

Ben Jeger | Managing Director – Central Europe | AppsFlyer 12:05 – 12:35 Uhr: Digitalisiere deinen Vertrieb – so wird deine Website „Mitarbeiter:in des Monats“

Jasmin Di Pardo | Webdesignerin | Innotag

Jasmin Di Pardo | Webdesignerin | Innotag Ab 12:35 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de

Der Digital Bash Podcast mit Ben Jeger von AppsFlyer

Du kannst nicht bis zum 30. November warten? Dann höre jetzt in den Digital Bash Podcast rein. Hier spricht OnlineMarketing.de-Redakteur Niklas Lewanczik mit Ben Jeger über die Zukunft des Mobile Marketing. Jetzt reinhören auf Acast, Spotify und Apple Podcast.

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums B2B Marketing mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – B2B von OnlineMarketing.de.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!