China ist hinsichtlich des Online-Handels schon lange Vorreiter. Egal ob Social Commerce via Live Stream Shopping in sozialen Netzwerken, selbstfahrenden Supermärkten oder ausgefeilten Lieferketten, wenn wir gute Beispiele für erfolgreichen Commerce brauchen, müssen wir unseren Blick nach Fernost richten. Und genau das tun unsere Expert:innen beim Digital Bash EXTREME – E-Commerce China am 16. Juni (Mittwoch) ab 09 Uhr.

Unsere Expert:innen beim Digital Bash EXTREME – E-Commerce China

Nach einem kurzen Intro von Marc Stahlmann, Mitgründer und Geschäftsführer von OnlineMarketing.de, übernimmt Moonie Zhu, Mitgründerin und Geschäftsführerin der eTOC GmbH, die digitale Bühne. In ihrem ersten Vortrag „Verkaufen nach China durch E-Commerce“ erklärt sie, was hinter dem Begriff Cross Boarder E-Commerce steckt und wie du dein Business erfolgreich in China mittels E-Commerce etablieren kannst. In ihrem zweiten Vortrag an diesem Vormittag, der an dritter Stelle stattfindet, beschreibt sie unter dem Titel „Wie macht man Digitales Marketing in China?“, wie effektives E-Commerce Marketing in Fernost funktioniert.

Der zweite Vortrag stammt von Mareike Seeßelberg, Senior Consultant bei Chinabrand IP Consulting. Sie beschreibt unter dem Titel „Rechtliche Grundlagen des E-Commerce in China“ worauf Marketer in China juristisch achten müssen. Weiter klärt sie über notwendige Lizenzen, Vorschriften zur Produktregistrierung sowie Datenschutzvorschriften auf.

Nachdem Moonie Zuh zum zweiten Mal an diesem Vormittag ihren Input geliefert hat, kommt der dritte Speaker, der dir facettenreiche Einblicke zum Thema E-Commerce in China bieten kann. Shaoting Fan ist Geschäftsführer der Send2China GmbH und hält unter dem Titel „Direct Parcel Shipping im Rahmen vom chinesischen E-Commerce Gesetz“ einen Vortrag, aus dem du Learnings zu der Entwicklung des Cross Border E-Commerce weltweit, der Problemlage aus Sicht der Aufsichtsbehörden, dem Status Quo von Regulierungen in China und Europa und gesetzkonformen B2C Shipping nach China ziehen kannst.

Die Agenda

9:00 – 9:05 Uhr: Opening Digital Bash EXTREME – E-Commerce China

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

9:10 – 10:10 Uhr: Verkaufen nach China durch E-Commerce

Moonie Zhu | Co-Founder & CEO | eTOC GmbH

10:15 – 11:00 Uhr: Rechtliche Grundlagen des E-Commerce in China

Mareike Seeßelberg | Senior Consultant | CHINABRAND IP CONSULTING

11:05 – 12:05 Uhr: Wie macht man Digitales Marketing in China?

Moonie Zhu | Co-Founder & CEO | eTOC GmbH

12:10 – 12:40 Uhr: Direct Parcel Shipping im Rahmen vom chinesischen E-Commerce Gesetz

Shaoting Fan | Geschäftsführung | Send2China GmbHn

Ab 12:40 Uhr: Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

