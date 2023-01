Sei dabei, wenn unsere Speaker verraten, wie du die Customer Experience in deinem Unternehmen maßgeblich verbessern kannst! Am 2. Februar erhältst du ab 9 Uhr die hilfreichen Insights!

Bei der Vielzahl an Online Shops gewinnen alle Punkte entlang der Customer Journey von Website-Konzepten über Bedienbarkeit bis hin zu persönlichen Interaktionen zunehmend an Relevanz – sowohl bei kleinen als auch bei großen Unternehmen. Was du tun musst, um deine Kund:innen zu begeistern und zu binden, erfährst du beim Digital Bash – Customer Experience! In fünf Vorträgen verraten dir unsere Speaker, welche aktuellen Trends es in der digitalen CX und UX gibt, wie du User auf deiner Website begeisterst und mit welchen Mitteln du online Vertrauen und Loyalität aufbauen kannst.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit deinem (mobilen) Endgerät bist du dabei.

Unser Programm am 2. Februar

Nach einigen einleitenden Worten von Michelle Sobek gibt dir Timo Brümmer von der rock&stars digital GmbH Tipps, wie du durch ein innovatives Website-Konzept bis zu 30 Prozent mehr Conversions erhalten kannst. Er zeigt dir, wie du mithilfe eines neuen visuellen Ansatzes inspirierende Markenwelten kreierst. Diese bieten nicht nur inhaltlichen Mehrwert für die User, sondern verbessern auch die Conversion Rate.

Viele Unternehmen haben bereits erkannt, dass CX in den kommenden Jahren eine wichtige strategische Priorität sein muss, um Wachstum zu erzielen und Kund:innen zu binden. Till Kressin zeigt dir, wie du eine ausgezeichnete Brand und Customer Experience entwickeln kannst, um nachhaltige Erfolge zu sehen. Er verrät dir auch, welche relevanten Vorteile Optimizely dabei mit sich bringt.

Welchen Einfluss das Web3, das Metaverse und NFTs für das UX-Design und die Conversion-Rate-Optimierung haben, erfährst du von Fabian Hans. Fabian ist Referent für Experience Design und Gründer von Cogniteer. Er erläutert, welche aktuellen Trends das UX-Design beeinflussen, was wir vom Game Design lernen können und wie sich diese Bereich in Zukunft entwickeln wird.

Weiter geht es mit dem Thema persönliche Interaktionen in der CX. Melanie Mahr von CALLSTR und Regina Burgmayr von Tawny geben dir einen Überblick über die Trends der digitalen Customer Experience. Außerdem erfährst du, wie du menschliche Interaktionen nutzen kannst, um Vertrauen und Loyalität aufzubauen. Sie beantworten dir auch die Frage, wie sich menschliche Emotionen analysieren lassen und wie du richtigen Entscheidungen triffst, wenn es um die Produktberatung geht.

In einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Erwartungen der Verbraucher:innen ist es für Unternehmen wichtiger denn je, für ihre Kund:innen relevant zu bleiben. Felicity Holdgate ist Customer Experience Solution Strategist bei Qualtrics und stellt die Verbraucher:innentrends für das Jahr 2023 vor. Qualtrics hat mit mehr als 33 000 Verbraucher:innen in 29 Ländern auf der ganzen Welt gesprochen, um herauszufinden, was Unternehmen tun müssen, um ihre Loyalität zu gewinnen. Felicity wird dir drei Schwerpunkte an die Hand geben, auf die du dich konzentrieren solltest, damit du in diesem Jahr die richtigen Entscheidungen treffen kannst.

Agenda

9:05 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Customer Experience

Michelle Sobek | Online Marketing Und Account Managerin | OnlineMarketing.de

Michelle Sobek | Online Marketing Und Account Managerin | OnlineMarketing.de 9:10 – 9:40 Uhr: 30% mehr Conversions – Wie ein innovatives Website-Konzept neue Markenwelten schafft und User begeistert

Timo Brümmer | Unit Lead Marketing Concepts | rock&stars digital GmbH

Timo Brümmer | Unit Lead Marketing Concepts | rock&stars digital GmbH 9:45 – 10:15 Uhr: Brand loves CX

Till Kressin | Head of Product Design & Content | DEPT X Optimizely

Till Kressin | Head of Product Design & Content | DEPT X Optimizely 10:20 – 10:50 Uhr: Next Level User Experience – Welche aktuellen Trends das UX-Design beeinflussen und warum wir vom Game-Design lernen müssen

Fabian Hans | Gründer | Cogniteer

Fabian Hans | Gründer | Cogniteer 10:55 – 11:25 Uhr: The Power of Face to Face: Persönliche Interaktionen in der CX

Melanie Mahr | CEO & Co-Founder | CALLSTR und Regina Burgmayr | Customer Success Manager | Tawny

Melanie Mahr | CEO & Co-Founder | CALLSTR und Regina Burgmayr | Customer Success Manager | Tawny 11:30 – 12:00 Uhr: Verbrauchertrends 2023 – das Jahr, in dem Unternehmen menschliche Interaktion in den Vordergrund stellen

Felicity Holdgate | Customer Experience Solution Strategist | Qualtrics

Felicity Holdgate | Customer Experience Solution Strategist | Qualtrics Ab 12:00 Uhr: Abschluss

Michelle Sobek | Online Marketing und Account Managerin | OnlineMarketing.de

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund um die Verbesserung der Customer Experience in deinem Unternehmen mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Customer Experience von OnlineMarketing.de.