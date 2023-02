Sichere die Tipps zu datengetriebenem Marketing bei unserem Digital Bash – Data Driven Marketing by Adobe. Aus Vorträgen über Datenschutz, die Post-Cookie-Ära und Data Driven Content Marketing kannst du praxisnahe Tipps mitnehmen. Los geht's am 23. Februar ab 9:00 Uhr.

Third Party Cookies dürfen noch ein Jahr weiterleben. Dennoch gilt: Es ist es höchste Zeit, sich für die Cookieless Future aufzustellen. Denn auch ohne Cookies, bleibt das Tracken von Daten für die Gewährleistung einer optimalen Customer Journey essenziell. Mit dem Einsatz von Marketing Analytics lässt sich die Leistung deiner Marketing Maßnahmen auch künftig tracken. Die Ergebnisse helfen dir, Marketingtrends zu erkennen und Prognosen aufzustellen. Beim Digital Bash – Data Driven Marketing by Adobe erfährst du, wie du Daten wie Suchvolumen, Nutzer:innenverhalten und Konkurrenzanalyse nutzen kannst, um deine Inhalte an die Bedürfnisse deiner Kund:innen anzupassen.

Am 23. Februar geht es ab 9:00 Uhr los: Ein Vormittag voller spannender Vorträge inklusive Expert:innen-Insights und Tipps wartet auf dich. Sichere dir deinen kostenlosen Zugang, sei mit dabei und diskutiere gemeinsam mit unseren Speakern über Data Driven Content Marketing und die Zukunft des Datenschutzes.

Mit dem kostenlosen Ticket sicherst du dir automatisch den Zugang zur nachträglichen Aufzeichnung und zu den Speaker Slides.

Ist es möglich, zukünftige Marketing Trends vorherzusagen?

Nach unserer aktuellen Ausgabe des Digital Bashs kannst du diese Frage sehr wahrscheinlich mit „Ja“ beantworten. Wir starten den Vormittag mit Best Practises für dein Content Marketing, präsentiert von Nadine Mielenz und Kevin Kirchhoff. Von den (Senior) SEO Consultants bei Claneo bekommst du Tipps zur Optimierung deiner Online-Marketing-Maßnahmen. Sie zeigen dir, wie du durch die Nutzung von Daten, wie beispielsweise Suchvolumen oder Nutzer:innenverhalten, Erkenntnisse über deine Zielgruppe gewinnen kannst. Ihr Know-how präsentieren Nadine und Kevin dir anhand von anschaulichen Case Studies und Beispielen. Profitiere einerseits von Erfahrungsberichten der Expert:innen und andererseits von den praxisnahen Use Cases über Data Driven Content Marketing.

Anschließend gehen Anne Ueckermann und Oliver Wahner den Fragen auf den Grund, wo du dein Marketingbudget am besten einsetzen kannst und welche Kanäle den besten Return über die Customer Journey bringen. Die beiden Expert:innen von Amplitude zeigen dir, wie du durch den Einsatz von Marketing Analytics deine Kampagnenleistung exakter tracken und sie somit besser auf deine Unternehmensziele ausrichten kannst. Höre dir die Tipps von Anne und Oliver an, um anschließend anhand von Marketing-Daten bessere Entscheidungen zu treffen und Kampagnen effektiver zu steuern.

Auch bei dem nächsten Thema bleiben deine Kund:innen im Fokus. Denn im folgenden Vortrag lernst du, wie du auch ohne Cookies deine Kund:innen über alle Touchpoints hinweg, auf eigenen Websites sowie Apps und offsite, effizient ansprichst. Markus Erwin, GTM Lead Adobe Experience Platform, zeigt dir in seinem Vortrag, welche Technologien und Strategien du brauchst, um dich unabhängig von Cookies zu machen, aber gleichzeitig deine Customer Experience zu leben. Gemeinsam mit Markus erarbeitest du die optimale Unternehmensstrategie für eine zukunftssichere Kund:innenansprache.

Bedeutet das Ende der Cookies auch das Ende des Trackings? 2018 begannt mit der DSGVO gleichzeitig das Zeitalter des Datenschutzes. Vor allem für datengetriebene Unternehmen kann dies zum Problem werden, da das Ende der Third Party Cookies von großen Tech-Unternehmen eingefordert wird. Doch das Ende der Cookies bedeutet nicht das Ende des Trackings. Hannah Sork ist strategische Managing Partnerin bei usercentrics und widmet sich am 23. Februar in ihrem Vortrag dem Thema Datenschutz in einer „cookieless future“. Erfahre von ihr, wie du dich den Herausforderungen des Datenschutzzeitalters stellst und welche alternativen Lösungen sich dir in der Post-Cookie-Ära bieten.

Abschließend widmet sich Professor Jan Lies aus dem Fachbereich BWL an der FOM dem Thema Servitization und beleuchtet, welche Vorteile aber auch Nachteile der Geschäftsmodelltrend aus Marketing-Sicht mit sich bringt. Von Jan erfährst du, wie du Sevitization in deinem Unternehmen umsetzen kannst, gleichzeitig aber deine Kund:innen im Fokus behältst. Denn am Ende sind es deine Kund:innen, dessen Erlebnisse du stets im Blick behalten solltest.

Nach diesem Vormittag bist du garantiert gewappnet für die Zukunft – ob mit, oder ohne Cookies. Also sichere dir jetzt dein Ticket und somit die Tipps unserer Expert:innen.

Die Agenda am 23. Februar

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Data Driven Marketing

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH

9:10 – 9:40 Uhr: Data Driven Content Marketing

Nadine Mielenz | Senior SEO Consultant | Claneo

Kevin Kirchhoff | SEO Consultant | Claneo

Nadine Mielenz | Senior SEO Consultant | Claneo

Kevin Kirchhoff | SEO Consultant | Claneo

9:45 – 10:15 Uhr: Effektivität von Kund:innenakquise-Aktivitäten richtig auswerten

Anne Ueckermann | Senior Field Marketing Managerin | Amplitude

Oliver Wahner | Senior Solutions Consultant | Amplitude

Anne Ueckermann | Senior Field Marketing Managerin | Amplitude

Oliver Wahner | Senior Solutions Consultant | Amplitude

10:20 – 11:05 Uhr: First-Party-Daten, Logins & ID Resolutions – Die Unternehmens-Strategie für zukunftssichere Kund:innenansprache

Markus Erwin | Sr. Sales GTM Lead Adobe Experience Platform | Adobe

Markus Erwin | Sr. Sales GTM Lead Adobe Experience Platform | Adobe

11:10 – 11:40 Uhr: Die Zukunft des Datenschutzes – Vertrauen und Zustimmung in der Post-Cookie-Ära

Hannah Sork | Strategische Partner Managerin | usercentrics

Hannah Sork | Strategische Partner Managerin | usercentrics

11:45 – 12:15 Uhr: Servitization als datengetriebenes Zombie-Marketing

Jan Lies | Professor BWL | FOM

Jan Lies | Professor BWL | FOM

Jan Lies | Professor BWL | FOM 12:15 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH

Sichere dir jetzt deinen Zugang, um keinen Content zu verpassen. Wir sehen uns dann beim Digital Bash – Data Driven Marketing by Adobe.