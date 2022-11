Programmatic Advertising bestimmt seit vielen Jahren die digitale Werbewelt. Wer den Überblick über Trends und Potentiale behalten möchte, sollte sich die Tipps und Insights unserer Speaker am 15. November 2022 anhören – du kannst kostenlos dabei sein.

Du möchtest wissen, wie du gefälschten Traffic in deinem Marketing erkennen und reduzieren kannst? Was du tun kannst, um dich vor Fak-Traffic zu schützen? Oder wie du den Schutz deiner Daten gewährleisten kannst, ohne dabei dein Geschäft zu verlangsamen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen, spannende Cases und Diskussionen zu den Themen Fake Traffic, Datenstrategie, Digital Out-of-Home und Digital-Marketing-Strategien gibt es beim Digital Bash – Programmatic powered by d3con. Am 15. November 2022 zeigen dir Expert:innen von unter anderem OneTrust, LANXESS, WallDecaux und Zeitgeist von 9:30 – 11:45 Uhr, wie du die aktuellen Herausforderungen im Programmatic Advertising meistern kannst. Melde dich jetzt kostenlos an!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Expert:innen beim Digital Bash – Programmatic

Nachdem Natascha Ehlers, Business Development Managerin bei OnlineMarketing.de, die Teilnehmer:innen des Digital Bash – Programmatic powered by d3con begrüßt hat, übernimmt Michael Fritz, Head of Programmatic Sales bei WallDecaux, die digitale Bühne. In seinem Vortrag „Programmatic DOOH beyond – Internationale Cases zum Staunen“ demonstriert er dir anhand fünf spannender Cases von fünf Kontinenten, die zeigen, wie Programmatic DOOH auf der Welt genutzt wird.

Als nächstes tritt Stephan Köhler, Offering Specialist Preference Choice bei OneTrust, vor die Webcam. Unter dem Titel „Kundenorientierte Datenaktivierung – wie Präferenzmanagement dabei hilfreich sein kann“ zeigt dir der Experte, wie du eine leistungsstarke Datenstrategie entwickeln und den Schutz deiner Daten gewährleisten kannst, ohne dabei das Geschäft zu verlangsamen.

„Is Elon right? Wie viel Fake Traffic ist da draußen?“ so lautet der Vortragstitel von Tilman Pfeiffer, CEO und Co-Founder bei fraud0.com. Tilman zeigt Marketern, was sie tun können, um sich vor Fake Traffic zu schützen und gibt dir praktische Tipps, wie du diesen in deinem eigenen Marketing erkennen und reduzieren kannst.

Zu guter Letzt steht das CMO Panel zum Thema „Digitalmarketing 2022“ auf der Agenda. Im Rahmen dieses Programmpunkts erwarten dich jede Menge Einblicke in die Digital-Marketing-Strategien der Expert:innen. Mit dabei sind Alexander Honeck, Head of Digital Marketing bei LANXESS, Karina Henschel, Senior Communications Manager bei schoesslers, Michel Oldehaver, Geschäftsführender und Gründer bei der Zeitgeist GmbH, und Silke Reuter, verantwortlich für die Leitung des Marketing bei Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG.

Agenda

09:30 – 09:40 Uhr: Opening Digital Bash – Programmatic by d3con

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | The Digital Bash

09:40 – 10:10 Uhr: Programmatic DOOH beyond – Internationale Cases zum Staunen

Michael Fritz | Head of Programmatic Sales | WallDecaux

Michael Fritz | Head of Programmatic Sales | WallDecaux

10:15 – 10:45 Uhr: Kundenorientierte Datenaktivierung – wie Präferenzmanagement dabei hilfreich sein kann

Stephan Köhler | Offering Specialist Preference Choice | OneTrust

Stephan Köhler | Offering Specialist Preference Choice | OneTrust

10:50 – 11:10 Uhr: Is Elon right? Wie viel Fake Traffic ist da draußen?

Tilman Pfeiffer | CEO und Co-Founder | fraud0.com

Tilman Pfeiffer | CEO und Co-Founder | fraud0.com

Tilman Pfeiffer | CEO und Co-Founder | fraud0.com 11:15 – 11:40 Uhr: CMO-Panel – Digitalmarketing 2022

Alexander Honeck | Head of Digital Marketing | LANXESS ; Karina Henschel | Senior Communications Manager | schoesslers ; Michel Oldehaver | Geschäftsführender und Gründer | Zeitgeist GmbH ; Silke Reuter | Leitung Marketing | Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG

Ab 11:40 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | The Digital Bash

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt.

