Sie zeigte jedoch auf auf, dass sich die Kluft insichtlich der Anzahl weiblicher und männlicher Host etwas schließt und dass inzwischen ein Drittel der Hosts in den Top-Zehn-Podcast Charts weiblich sind (eine Steigerung um 50 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021).

Let’s get to 50/50 in 2023!,

forderte sie. Ebenfalls größer werden sollte der Anteil von People of Colour unter den Top Podcast Hosts in Deutschland. Nur vier von 100 Hosts in den deutschen Top 100 sind People of Colour. Zudem ging sie im Punkt „Warum so wenige“ darauf ein, warum Podcasts noch kein Massenmedium sind und stattdessen vor allem eine bestimmte Zielgruppe erreichen: Ganze 58 Prozent der Podcast-Hörer:innen besitzen einen Hochschulabschluss. Das liege laut Krause-Jentsch auch daran, dass es so viele Podcasts gibt, die sehr „kopflastig“ sind. Vielleicht lässt sich die gesellschaftliche „Mitte“ ja mit mehr Interaktivität erreichen, die sich Krause-Jentsch ebenfalls in der Podcast-Landschaft wünscht. Denn sie möchte, genau wie in puncto Hosts, auch nicht immer die gleichen Formate sehen.

Ja, der Markt ist noch gesättigt,

erklärte sie. In einem weiteren Punkt, „Es werde Video“, ging sie auf den Videotrend ein, der auch auf Spotify Einzug hält. Laut ihr habe sich die Zeit, die User auf Spotify mit Videos verbringen, seit dem vergangenen Jahr verdoppelt. Wir durften im Zuge des All Ears ein Interview mit Saruul Krause-Jentsch zu genau diesem Thema führen. Wenn du also mehr über das Thema Videos und Podcasts erfahren möchtest, solltest du dir den Artikel zum Interview unbedingt durchlesen.

Saruul Krause-Jentsch, Head of Podcast, DACH bei Spotify, Schröder+Schömbs Public Relations GmbH, © Prateek Katyal – Unsplash (Änderungen wurden vorgenommen via Canva)

Die eigene Stimme nutzen: Aktivismus zum Hören

Dass Podcasts nicht nur Entertainment bieten können (und sollen), zeigen Formate wie Luisa Neubauers 1,5 Grad-Podcast. Die Aktivistin stand gemeinsam mit Düzen Tekkal, Sham Jaff, Vassili Golod und Zuher Jazmati für den Panel Talk „Aktivismus zum Hören: Podcasts in Zeiten von Dauerkrisen“ auf der Main Stage und rief das Publikum dazu auf, die eigene Stimme zu nutzen – egal, ob mit kleiner oder großer Reichweite.

Panel Talk „Aktivismus zum Hören: Podcasts in Zeiten von Dauerkrisen“ auf der Main Stage, eigene Quelle

Sie wies außerdem darauf hin, dass zu viele Informationen auch überfordern und konkrete Handlungsanforderungen sinnvoller sein können. Zudem erklärte sie, wie wichtig es ist, jede:n für das Thema Klimaschutz zu sensibilisieren. Sie machte deutlich, dass es nicht ausreicht, nur die eigene Bubble anzusprechen, um Veränderungen zu erreichen. Die Hosts des Podcasts COSMO Machiavelli fügen in diesem Kontext an, dass sie mehr Menschen als zuvor gedacht mit Themen wie Cancel Culture und Transfeindlichkeit erreicht haben und plädieren ebenfalls dafür, die eigene Komfortzone in Sachen Zielgruppe zu durchbrechen, um relevante Themen mehr Menschen verständlich zu machen.

.@Luisamneubauer macht darauf aufmerksam, dass mit Blick auf die #Klimakrise zu viele Informationen auch überfordern können. Sie geraten zu einfachen Schreckensmeldungen. Konstruktiver ist es, aus den Fakten konkrete Handlungsanforderungen abzuleiten. #AllEars @SpotifyDE pic.twitter.com/43B8U50BQo — Düzen Tekkal (@DuezenTekkal) April 20, 2023

It’s okay not to be okay: Mentale Gesundheit als Podcast-Thema

Auch das wichtige Thema psychische Gesundheit fand auf der All Ears Main Stage Gehör. Das Panel bestand aus Miriam Davoudvandi (Danke, gut!), Hagen Decker und John Cook (Sucht & Süchtig), Mirella Precek (Mir relativ egal), Ines Anioli (Weird Crimes) und Sophia Thiel (Vier Brüste für ein Halleluja). Die Hosts sprachen über die Thematisierung verschiedenster (psychischer) Schwierigkeiten in Podcast Shows und der damit einhergehenden Möglichkeit, Menschen in ähnlichen Situationen zu helfen – sowie über die Herausforderungen, die die öffentliche Ansprache von sehr persönlichen Themen mit sich bringen.

Panel über mentale Gesundheit in Podcasts Shows auf dem All Ears, eigene Quelle

Die Komplexität des Themas erfordert ein Content-Format, das über kurze und damit zwangsweise oberflächliche Thematisierungen, wie es im Kurzvideoformat der Fall sein kann, hinausgeht. Mirella Precek erklärte:

Im Podcast habe ich Zeit über Themen zu reden, es muss nicht alles innerhalb von zehn Sekunden erklärt werden.

Anke Engelke und Riccardo Simonetti über die Besonderheiten des Podcast-Formats

Zu den Größten der Podcast-Branche zählen seit kurzem auch Anke Engelke und Riccardo Simonetti mit ihrem Podcast Quality Time. Beide waren beim All Ears Podcast Summit zu Gast und sprachen darüber, wie sie zusammengefunden haben und über die Eigenheiten und Vorteile von Podcasts.

Riccardo Simonetti, Su Holder und Anke Engelke auf dem All Ears, eigene Quelle

Das Erfolgsgeheimnis von Podcasts und der Grund, warum das Audioformat für viele Creator (und Zuhörer:innen) so interessant ist, erklärt Simonetti unter anderem damit: Er könne sich während der Aufnahme zurücklehnen und müsse keine „Dienstleistungsmaschine“ sein, das Publikum erwarte keine Perfektion.

Noch mehr Stars: Kaulitz-Brüder, Olli Schulz und Tommi Schmitt

Die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom, die sich über ihr musikalisches Schaffen als Tokio Hotel mit ihrem Podcast Kaulitz Hills einen Namen gemacht haben, bewiesen ihre den Fans bereits bekannte Trinkfreudigkeit auf der Bühne und mixten sich ihren Signature Drink. Sehr zur Freude des Publikums duellierten sie sich außerdem in verschiedenen Mini-Games.